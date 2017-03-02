İşte FETÖ’nün beyin takımı

Ordudan yargıya, istihbarat teşkilatından bakanlıklara kadar yapılanmaya giden FETÖ terör örgütünün 16 kişilik beyin takımı kurduğu ana iddianameye girdi.

İstanbul'daki 15 Temmuz darbe girişimi ana iddianamesinde FETÖ/PDY terör örgütünün beyin takımı ve görevleri de ayrıntılı olarak yer alıyor.

İddianamede terör örgütü FETÖ'nün "istişare heyeti" olarak bilinen "Başyüceler Kurulu" hakkında bilgilere yer verilirken; bu kişilerin Mustafa Özcan, Şerif Ali Tekalan, Mehmet Ali Şengül, İlhan İşbilen, Alaeddin Kaya, Abdullah Aymaz, Harun Tokak, Suat Yıldırım, İsmet Aksoy, Halit Esendir, Bahattin Karataş, Mehmet Erdoğan Tüzün, Huseyin Kara, Ali Bayram, Ali Ursavaş ve İsmail Büyükçelebi'den oluştuğu öne sürülüyor. İddianamede, "Kainat imamına işlerinde yardım eden bir istişare heyeti (danışma kurulu) üyeleri bulunmaktadır. Bunlar toplam 16 kişiden oluşur ve hem danışman hem örgütün birimlerinin lider yöneticisidirler. Bu heyet, Gülen ile birlikte bu örgütün kuruluşunda bizzat yer alanlar, daha sonradan Gülen'in güvenini sağlamış olanlar ile Gülen'in kendi akrabalarından oluşmaktadır" ifadeleri yer alıyor. İddianamede terör örgütü FETÖ'nün yapısı ve örgüt yöneticileri de isim isim sıralanıyor. FETÖ/PDY'nin yapısı ve beyin takımı iddianamede şöyle yer alıyor:

Mollalar: "Mollalar sadece Gülen'in bilgisi doğrultusunda aynı zamanda müfettiş olarak faaliyet gösteren örgüt yöneticileridir. Mollalar, Gülen'e tam bir biat içerisinde bağlı kimselerdir ve genellikle akademik kariyere sahip ilahiyat mezunu şahıslardan oluşmaktadır. Molla heyeti; Naci Tosun, Ahmet Kurucan, Cemal Türk, Mustafa Yeşil, Hamdullah Bayram Öztürk, Necdet İçel, İbrahim Kocabıyık, Reşit Haylamaz ve Selman Kuzu'dan oluşmaktadır."

Yargı imamları: "Örgütün yargı imamı doğrudan Türkiye imamına bağlı olarak faaliyet yürütmekte, gerektiğinde doğrudan Gülen ile irtibat kurabilmektedir. Yargı imamları, Ahmet Can ve yardımcıları Osman Karakuş ve Abdülkadir Aksoy'dan oluşmaktadır."

Emniyet İmamı: "Emniyet içerisindeki yapılanmadan sivil bir kişi sorumludur. Emniyet İmamı aynı zamanda ülke genelindeki tüm emniyet birimlerinin de imamıdır. 'Türkiye İmamı'na bağlı olarak faaliyet yürüten bu imam aynı zamanda özel konularda bizzat Gülen ile görüşerek doğrudan talimat alabilmektedir. Emniyet yapılanmasından sorumlu imamlar Osman Hilmi Özdil, Abdülletif Tapkan, Süleyman Uysal'dır. Süleyman Uysal'ın yardımcılığını Ziya Demirel ve avukat Ali Çelik yapmaktadır."

Türk Silahlı Kuvvetleri (Askeriye) İmamı: "TSK içerisindeki FETÖ mensupları sivil bir imama bağlıdır. TSK imamı doğrudan Türkiye imamına bağlı olarak faaliyet yürütmektedir. FETO'nün özel birimler içinde en önem verdiği yer TSK olduğundan buraya tayin edilen üst sorumlu imam da çok önemlidir. TSK imamlığını bir dönemlerden Hamdullah Bayram Öztürk yürütmüştür. Son bilinen TSK imamı istişare heyeti üyesi de olan Ali Bayram'dır."

MİT İmamı: "MİT sorumlusu sivil imam, doğrudan Türkiye imamına bağlı olarak faaliyet yürütmektedir. MİT gibi kritik konumlarda kadrolaşmaya örgüt önem vermektedir. Buranın sorumlu imamı Murat Karabulut olarak kamuoyuna yansımıştır."

Milli eğitim İmamı: "Milli Eğitim imamı doğrudan Türkiye imamına bağlı olarak faaliyet yürütmektedir. Ancak her ilin milli eğitim imamları zaman zaman il imamları ile görüşerek istişare yapmaktadırlar. Bu imamlığı Sait Aksoy üstlenmiştir."

Mülkiye İmamı: "İçişleri Bakanı'na muadil örgüt üst sorumlusu Mülkiye imamı doğrudan Türkiye imamına bağlı olarak faaliyet yürütmektedir. Ülke genelindeki vali ve kaymakam atamaları ile ilgili bakanlıklar seviyesinde kadrolaşma çalışmaları mülkiye imamı aracılığı ile yapılmaktadır. Mülkiye imamlığı örgüt görevini Yusuf kod adını kullanan Mahmut Akdoğan yapmaktadır."

Kritik Birim İmamları: "Ankara Bölge talebe imamlığını Suat Yiğit yaparken, Mehmet Hanifi Sözen dershaneler ve talebelerden sorumlu imamlık yapan bir diğerdir."

Bölge (Eyalet) İmamları: "İç Anadolu Bölge imamı Cemil Koca, Ege Bölgesi İmamı Bekir Baz, Marmara Bölge İmamı Sadık Kesmeci olduğu tespit edilmiştir."





Yargı imamlığı, ev imamlığı, semt imamlığı

FETÖ'nün yargı ayağına yönelik iddialara da yer verilen iddianamede darbe girişimi öncesinde hakim, Cumhuriyet savcıları ve Yargıtay üyelerinden İbrahim Ethem Kuriş, Ahmet Can, Nazmi Dere, İsmail Hakkı, Şentürk, Hüseyin Ayar, Ertuğrul Ayar, Hikmet Şen, Hikmet Usta, İsmail Akkol, Ramazan, Akyol, Mehmet Ali Uysal, Muammer Akyol, Cemil (K), Ahmet Cemal Gürgen, Selim (K), Rasim İsa, Bilgen, Yıldırım (K), İskender Görgülü, Sedat Sami Haşıloğlu, Ramazan Saban, Fikret Seçen, Mehmet Yüzgeç ve Zafer (K), Muzaffer Karadağ'ın terör örgütünde yargı imamlığı, esnaf sorumluluğu, semt imamlığı, bölge imamlığı, ev imamlığı ve eğitim danışmanlığı gibi görevlerde bulundukları iddia edildi.

Semt ve bölge imamlığı yapan şahısların aynı zamanda öğrenci evlerinin sorumluluğunu yaptığını ve Harp Okulları'na öğrenci yetiştirdiği, ismi geçen şahısların yargı yapılanmasında kritik isimler olduğu, siyaset, kamuoyu ve devlet aygıtlarını dizayn etme amaçlı soruşturma ve kovuşturmaların terör örgütünün bir faaliyeti olduğu ileri sürüldü. (Milliyet)