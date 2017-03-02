Kocaeli'nde kırmızı bültenle aranan kişi yakalandı

Çeşitli suçlardan aranan ve hakkında kırmızı bülten çıkarılan kişi, Kocaeli'nde yakalandı.

Kocaeli'nde 11 ayrı suçtan aranan ve hakkında 17 yıl hapis cezası bulunan, Kocaelispor'un eski futbolcusu yakalandı.

Hakkında; Kocaeli ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılıkları ile İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 'Birden fazla kişi ile yağma, kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama, yaralama, basit yaralama, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, memur olmayan kimsenin resmi belgede sahteciliği' suçlarından 2013 tarihinden bu yana 11 ayrı yakalama emri bulunan, toplam 17 yıl, 1 ay, 12 gün ağır hapis cezası aranan O.B. (36) yakalandı.

Şahsın yurt dışına çıktığını öğrenen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, O.B. hakkında 'Uluslararası Kırmızı Bülten' çıkarttı. Kocaelispor'un eski futbolcusu olan O.B.'nin yakın tarihte ülkeye girdiğini öğrenen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve K.O.M Şubesi ekipleri ortak operasyon düzenledi.

Operasyon neticesinde O.B., İzmit ilçesi D-100 Karayolu Şirintepe Köprü altında araç içerisinde yakalandı. Şahsın üzerinde yapılan aramada silah ve mermiler ele geçirildi.

O.B. , çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.