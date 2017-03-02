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'da yabancı uyrukluların yaşadığı mahallelere polis baskını

  • Giriş Tarihi: 2.3.2017 07:55 Güncelleme Tarihi: 2.3.2017 08:54
Konya'da yabancı uyrukluların yaşadığı mahallelere polis baskını
Konya'da yabancı uyrukluların yaşadığı mahallelere polis baskını

'da çoğunlukla yabancı uyruklu kişilerin yaşadığı iki mahalleye bin polisle düzenlenen baskında 260 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden bin polis, Suriye ve Afganistan uyrukluların yoğun olarak bulunduğu merkez Meram ilçesi Şükran ve Abdülaziz mahallelerinde arama yaptı.

Şüpheli gördüğü kişilerinin kimlik bilgilerini sorgulayan polis, suça karışmış, oturma izni ve kimliği bulunmayan 260 kişiyi gözaltına aldı. Bu kişilerden 9'unun bazı suçlardan arandığını belirleyen ekipler, çalıntı 5 motosiklet ele geçirdi.

Zanlılar daha sonra Yabancılar Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.