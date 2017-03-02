Mehmetçik tepelerine indi

PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda 15 mağara imha edildi, 57 tüp ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi

Ağrı'da terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda, 15 mağaranın imha edildiği, mağaralarda 57 tüp ile çok sayıda yaşam malzemesinin ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, bir hafta içerisinde Tendürek bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda, teröristlerce kullanıldığı değerlendirilen 15 mağaranın imha edildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, derinliği 60 metrenden fazla olan özel hazırlanmış 2 bölmeli mağara içerisinde 57 büyük LPG tüpü ile çok sayıda yaşam malzemesinin ele geçirildiği kaydedildi.