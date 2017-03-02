NATO'dan Rusya'ya sert uyarı

NATO Askeri Komite Başkanı Orgeneral Pavel, Rusya'yı, Abhazya ve Güney Osetya'nın bağımsızlığını tanımasından vazgeçmeye çağırdı

NATO Askeri Komite Başkanı Orgeneral Petr Pavel, Rusya'yı, Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya ve Güney Osetya'yı tanıma kararından vazgeçmeye çağırdı.

Başkent Tiflis'te resmi temaslarda bulunan Pavel'in başkanlığındaki heyet, Gürcistan Savunma Bakanı Levan İzoria ile bir araya geldi.

Savunma Bakanlığında düzenlenen basına kapalı toplantıda taraflar, NATO-Gürcistan ilişkileri, Gürcistan'ın NATO ile entegrasyon süreci, bölgesel gelişmeleri, Karadeniz Bölgesi güvenliği ve NATO-Gürcistan iş birliği ile Gürcistan'ın toprak bütünlüğü konularını ele aldı. Yaklaşık 1 saat süren toplantının ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Bakan İzoria, NATO Askeri Komitesi'nin ziyaretiyle, NATO'nun Gürcistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine, Gürcistan'ın NATO'yla entegrasyonu sürecine somut destek verdiğini kanıtladığını söyledi.

NATO-Gürcistan ilişkilerinin çok olumlu bir şekilde geliştiğini söyleyen Levan İzoria, vatandaşlarının güvenliği için NATO'yla olan iş birliğini güçlendireceklerini belirtti.

"NATO GÜRCİSTAN'IN ALTYAPISINDAN FAYDALANABİLİR"

İzoria, Karadeniz'in güvenliğiyle ilgili bir soruyu yanıtlarken, Gürcistan olarak NATO'nun Karadeniz'de düzenleyeceği tatbikatlara katılmaya hazır olduklarını ifade etti.

RUSYA'YA GÜRCİSTAN ÇAĞRISI

NATO Askeri Komite Başkanı Pavel ise NATO-Gürcistan iş birliği ve bu yöndeki planlarını değerlendirdiklerini dile getirdi.

NATO olarak Gürcistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine somut destek verdiklerini kaydeden Petr Pavel, Gürcistan'ın gelişmesini ve kalkınmasını desteklediklerini söyledi.

Orgeneral Pavel, Rusya'yı, Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya ve Güney Osetya'yı tanıma kararından vazgeçmesi çağrısında da bulundu.

Tiflis'e 2 günlük resmi ziyarette bulunan Pavel, Gürcistan Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelaşvili ve Başbakan Giorgi Kvirikaşvili'yle de bir araya gelecek.