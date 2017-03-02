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SAT ve SAS komandoları Fırat Kalkanı Harekâtı’nda

İHA
  • Giriş Tarihi: 2.3.2017
SAT ve SAS komandoları Fırat Kalkanı Harekâtı’nda
SAT ve SAS komandoları Fırat Kalkanı Harekâtı’nda

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında önemli operasyonlara imza atan SAT ve SAS komandolarının fotoğraflarını paylaştı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Sualtı Taarruz (SAT) Komandoları, Sualtı Savunma (SAS) Komandoları ve Amfibi Deniz Piyadeleri ile Teröristle Mücadele Harekâtı ve Fırat Kalkanı Harekâtı'nda yaptıkları görevlerle ilgili fotoğrafları paylaştı. Yapılan açıklamada, her türlü hava, deniz ve arazi şartlarında özel harekât görevleri icra edebilen seçkin birliklerden SAT komandoları, SAS komandoları ve Amfibi Deniz Piyadeleri ile teröristle mücadele ve Fırat Kalkanı Harekâtı'na katkı sağlandığı kaydedildi.

SAT VE SAS KOMANDOLARINDAN OPERASYONLARA DESTEK


ÖSO, İKİ KÖYÜ PYD'DEN KURTARDI
Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri, Halep'in Bab ilçesindeki çatışmalarda terör örgütü PYD/PKK'dan iki köyü kurtardı. ÖSO'nun saha komutanlarından Muhammed Hatib, muhalif birliklerin Bab ilçesinin doğusunda Tel Tuveyran ve Kaarat köylerinin kontrolünü PYD/PKK'dan aldığını söyledi. Öte yandan ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu Komutanı Korgeneral Stephen Townsend, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu YPG'nin Rusya tarafından yanlışlıkla bombalandığını açıkladı.