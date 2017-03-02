Suikastçıya tokat gibi cevap...

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden Cumhurbaşkanı'na suikast girişimi davasında 47 sanığın yargılanmasına dün devam edildi. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık Astsubay Erkan Çıkat, şöyle ifade verdi:



'DEVLET İSTESE SONRA DA ÖLDÜRÜRDÜ'

"Malzeme hazırlanıyordu. Ancak bu hazırlığın niçin yapıldığını bilmiyordum. Olay günü Taner Binbaşı terör elebaşısının alınacağını söyledi. Daha sonra Özel Kuvvet timi geldi. Sıkıyönetim ilan edildiğini duydum. Bunu öğrendikten sonra helikoptere binerek hareket ettik. Geldiğimiz yerin Marmaris olduğunu sonradan öğrendim. Bölgede karşılıklı ateş oldu. Benim kanaatim bizi orada infaz edip, vatan haini ilan edeceklerdi." Bunun üzerine mahkeme başkanı Emirşah Baştoğ tepki göstererek "Kişilerin yokluğunda burada böyle konuşmayın. Devlet sizi isteseydi sonra da öldürürdü" diye cevap verdi. Sanıklardan Astsubay İlyas Yaşar ise, "Taner Berber, telefonlarımızı kapatmamızı, terör örgütü liderine operasyon yapılacağını söyledi. Özel Kuvvetler'den ekip geldi. Gökhan Sönmezateş, TSK'nın yönetime el koyduğunu söyledi. Ben çevre güvenliğini almakla görevliydim. O esnada timden biri 'Cumhurbaşkanı nerede' diye sorunca işin aslını anladım" dedi. Duruşmada helikopterin birinci pilotu Albay Zeki Göçmen ile ikinci pilot Üsteğmen Haydar Murat Özden tartıştı. Özden, Albay Göçmen'in emir verdiği istikamette uçtuğunu belirterek, "Imsık hava meydanında bizi Yarbay Zeki Şahbaz karşıladı. Yarbayın odasındaki televizyonda yayını görünce nasıl bir oyuna getirildiğimi anladım, şok oldum. Kaçtım ve uzaklaştım. Helikopterlerin bataryalarını sökerek çalışamaz hale getiren benim" diye konuştu. Albay Zeki Göçmen ise kimseyi kandırmadığını savunarak, "Koordinatları Özden bizzat kendisi gördü. Marmaris'e gittiğimizi de biliyordu" iddiasında bulundu.



?FETÖ'NÜN UYUYAN HÜCRESİNE DAVA

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde görev almayıp daha sonra yapılabilecek eylemler için kendilerini gizledikleri iddia edilen, aralarında muvazzaf asker ile merkeze alınan vali yardımcısının da bulunduğu 41'i tutuklu, 45 sanık hakkında hazırlanan iddianame İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. 7 sanığın 22.5 yıla kadar, 38 sanığın ise 15'er yıla kadar hapsi isteniyor. Davanın ilk duruşması 8 Mayıs'ta Silivri'de yapılacak.