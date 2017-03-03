Aşiretler tek yumruk tek yürek 'Evet'

Türkiye’nin ileri demokrasi mücadelesinin dönüm noktası olacak referanduma 43 gün kaldı. Anayasa ve sistem değişikliğiyle ilgili 'evet' kampanyasına destek çığ gibi büyüyor. Doğu ve Güneydoğu'da aşiretler de sandıkta 'evet' diyeceklerini açıkladı

94 yıllık tarihinde vesayetlerle, darbelerle, terör örgütlerinin tertiplediği kalkışmalarla birçok badireyi milletinin birlik ve beraberliğiyle aşan Türkiye demokrasi mücadelesinde önemli bir mihenk taşı oluşturacak referandum için gün sayıyor. SABAH, Doğu ve Güneydoğu'daki kültürel çeşitliliğimiz içinde önemli bir yere sahip aşiretlerin referandum nabzını tuttu. Aşiret liderleri Türkiye'nin geleceği, huzur ve refahı için herkesi 'evet' oyu vermeye çağırıyor. Üç milyonu aşkın nüfusuyla Türkiye'nin en büyük aşireti İzol'un kanaat önderi Abdullah Yalçın "İçimizdeki düşmanları atmak için 'evet' diyoruz" derken Tatar aşireti lideri Aslan Tatar ve Jirki aşireti lideri Tahir Adıyaman Şırnak ve çevresinde toplam 100 bin üyesine PKK ve HDP'ye karşı 'evet'e çağırıyor. Şanlıurfa'da Hubeyti aşiret reisi Ahmet Akay "15 Temmuz'da istiklal mücadelesi veren bu millet kendi anayasasını yazma hakkını da 16 Nisan'da kazanacaktır" diye konuşurken yine Şanlıurfa'nın Arap aşireti Ubade'nin lideri Mahmut Yılmaz "Bizi hainlerden kurtaran Erdoğan için 'evet' diyoruz" derken Şanlıurfa'nın bir diğer Arap aşireti Siyale'nin lideri Feyyaz Gündoğan bölgede yüzde 90 'evet' çıkacağından emin.



PKK'YA KARŞI 'EVET' DİYORUZ

Başta Şırnak olmak üzere Hakkâri, Van, Siirt' ten Mersin, Adana, İstanbul'a kadar uzanan 100 bini aşan üyesi olan Tatar ve Jirki aşiretleri liderleri referandumdan güçlü bir 'evet' çıkması için gece gündüz çalıştıklarını söyledi.



Tatar Aşireti lideri Aslan Tatar: Huzur ve refah için, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek için 'evet' oyu kullanacağız. Hendek, barikat ve çukur siyaseti ile Şırnak'tan silinen HDP ve PKK şimdi de 'hayır' diyerek halkın önüne çıkmaya çalışıyor. Ancak Şırnak'ta terör örgütüne öfke büyüdü. Kentte 'evet' oyu yüzde 90'ı bulacak.

Jirki aşireti önderi Tahir Adıyaman: Şırnaklılar, kentimizi yıkan, hendeklerle halkın evini terk etmesine neden olan PKK'nın oyununa düşmeyecek ve 'evet' diyecektir. 30 yıldır aralıksız mücadele ettiğimiz teröre karşı Cumhurbaşkanlığına güçlü 'evet' diyoruz.



ÜLKESİNİ SEVEN 'EVET' DEMELİ

Merkezi Malatya'da olmak üzere Fırat Havzası'nda üç milyon üyesiyle Türkiye'nin en büyük aşiretlerinden olan İzol aşireti de referadumda 'evet' diyecek.



İzol Aşireti kanaat önderi Abdullah Yalçın: 16 Nisan'da Türkiye yeni bir tarih yazacak. Düşmanları içimizden atmak için 'evet' diyoruz. İzol Türk, Kürt, Sünni ve Alevi olmak üzere çeşitli kültürel özellikleri olan bir aşiret. Geçmişten beri hep devletin bekasından yana olduk. Ülkemizin geleceği için, ülkemizin daha iyi idaresi için yeni sistem faydalı olacaktır. Çünkü çift başlılık sisteminde bir vali atanacak, üçlü kararname çıkıyor. Üçlü kararname olmadan vali değiştirilemiyor. Başkanlık sisteminin ülkemizde birlik ve beraberliğimizi daha da artıracağına inanıyoruz. Ülkesini düşünen seven herkesin 'evet' demesi gerekir. 15 Temmuz'da şer odaklarını hepimiz gördük.



'YENİ TÜRKİYE BİR İNSANLIK ÇAĞRISI'

Şanlıurfa'da özellikle Harran ve Akçakale'de geniş bir nüfusu olan 11 bin kişilik Hubeyti aşireti de referandumda tercihini 'evet' yönünde ortaya koydu.



Hubeyti Aşireti lideri ve Akçakale eski Belediye Başkanı (1994-2009) Ahmet Akay: Referandumda çıkacak 'evet'le bu millet 80 darbesinden sonra askeri vesayetin gölgesinde yazılan bu anayasadan kurtulacak.Bir dönem üçbeş sendika, gazete manşetleri, askeri darbelerle hükümet devriliyor, bir gecede faizler yükseliyor, enflasyon almış başını gidiyordu... Ama o eski Türkiye artık geride kaldı. Yeni Türkiye bütün dünyaya adeta bir insanlık çağrısı yapıyor. Bunları göremeyen veya görmek istemeyen çevreler eski Türkiye'nin omurgasına çökmüş, ekonomisi ve geleceğini sömüren siyasetçi, sanayici ve uluslar arası karanlık güçlerden başkası değildir. Bizler bu tarihi olaylara şahit olduk. Bu ülkenin istiklali ve istikbali için canı pahasına çalışan bir liderin yanında olduğumuzu göstermek için 'evet' diyoruz. Ben inanıyorum ki Harran ve Akçakale halkı %90'ın üzerinde 'evet' oyu kullanarak istikrara büyük katkı sunacaktır.



DÜNYA LİDERİ İÇİN 40 BİN KİŞİYLE 'EVET'

Şanlıurfa'nın önde gelen 40 bin üyeli Arap aşiretlerinden Ubade de anayasa ve sistem değişikliği referandumunda 'evet' oyu verecek.



Ubade Aşireti lideri Mahmut Yılmaz: 16 Nisan'da yapılacak olan referandumda 40 bin kişiyle 'evet' oyu kullanacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir dünya lideri. Biz onun için 'evet' diyeceğiz. Erdoğan 15 Temmuz'da bu memleketi hainlerden kurtardı. Cumhurbaşkanımız bir kahramandır, canımız ona feda olsun. Yeni anayasa ve cumhurbaşkanlığı sistemi için aşiretimle birlikte herkesi 'evet' oyu kullanmaya çağırıyoruz. Şanlıurfa'da bizi temsil eden Arap milletvekili sayısının artırılmasını de rica ediyoruz.



ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİNE 'EVET'

Şanlıurfa'nın ileri gelen Arap aşiretlerinden 10 bin üyeli Siyale'de referandumda tercihini 'evet'ten yana kullanacak.



Siyale Aşireti lideri ve Akçakale eski Belediye Başkanı Feyyaz Gündoğan: 1989-1994 arasında Akçakale'de belediye başkanlığı yapmış biri olarak bölgedeki gözlemlerimle söylebilirim ki buradaki aşiretler referandumda 'evet' demeye hazır. Ben de 10 bin kişilik aşiretimle 'evet' diyeceğim. Bölge itibariyle Şanlıurfa'da inşallah yüzde 80'lerin üzerinde 'evet' oyu çıkacağına inanıyorum. Biz bölge halkı ve aşiret liderleri olarak hepimiz karar kılmışız. Bu memleketimizin geleceği için bizlerin geleceği için, çocukların geleceği için 'evet' diyoruz. Biz Şanlıurfa olarak ayrımcılığa karşıyız. Hepimiz beraberiz, bu bölgenin Arabı, Kürdü, Türkü, Çerkezi ile hepimiz bu memleketin çocuklarıyız. 350 bine yakın Arap seçmen kitlesi var. Onların da 'evet' diyeceğini söyleyebilirim. Sayın Cumhurbaşkanımız hiç merak etmesin biz onun yanındayız ve arkasındayız. Allah da onunla beraber olsun. İnşallah memlekete hayırlı olur.



Hüseyin KAÇAR-Sırrıberk ARSLAN-Metin HARIKÇI-Mehmet YILDIRIM / SABAH