Avukatların parasıyla hayır propagandası!

Türkiye Barolar Birliği Başkanı (TBB) Metin Feyzioğlu’nun, avukatların kendisine verdiği yetkiyi ve araçları; gittiği il, ilçe, çarşı ve pazarlarda “hayır” propagandası için kullanması tepki ile karşılanıyor.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu'nun, avukatların kendisine verdiği yetkiyi ve araçları gittiği il, ilçe, çarşı ve pazarlarda "hayır" propagandası için kullandığı öğrenildi. Feyzioğlu'na avukatlardan tepki geldi. Gittiği yerlerde "Anayasa değişikliğini tartışıyoruz" konulu paneller düzenleyen Feyzioğlu'nun bunu tartışmak yerine "Türk milleti anayasa paketini kabul etmeyecektir" diyerek temsil ettiği avukatları zan altında bıraktığı görüldü. Tüm bu propagandayı, baroya kayıtlı avukatların hakkıyla alınan 06 TBB 98 plakalı araçla yaptığı belirlenen Feyzioğlu, telefonlarımıza çıkmak yerine cep telefonu mesajıyla cevap vermeyi tercih etti.

"MESAJLA SORUN"

Cevap hakkı için görüşüne başvurmak istediğimiz Metin Feyzioğlu ise, toplantıda olduğunu belirterek, cep telefonu mesajıyla cevap vermeyi tercih etti. Kendisine yönelttiğimiz; "Barolar Birliği Başkanı olarak Konya'da 06 TBB 98 plakalı araçla konferansa gittiniz. Hayır propagandası yapmanız temsil ettiğiniz diğer avukatların hukukuna ve hakkına riayette hataya sebep olmuyor mu?" sorusuna şu şekilde cevap verdi: "Bir siyasi parti çalışması yapmadığımız için elbette hukuka uygun. Anayasa paketi Türkiye'nin tüm hakim ve savcılarını siyasi iktidara ve bir parti genel başkanına bağlamayı öngörüyor. Bu durumda avukatlığın yerini iş takipçiliği alır. Şu halde bu bizim meselemiz. Tabii aynı soruyu sayın cumhurbaşkanına sormanızı ben özellikle bekliyorum. Anayasaya göre bugün itibariyle tarafsız olması gereken biri nasıl oluyor da bir siyasi partiyle birlikte ve tüm devlet olanaklarıyla siyasi propaganda yapıyor. Bir hukukçu olarak cevabımız yok buna. Açıkçası sizin bu cevabı aynen yayınlayacağınızı da düşünmüyorum."

Bu arada, haklarının gasp edildiğine inanan avukatlar suç duyurusu hazırlığında.

'HAKKANİYETE UYGUN BULMUYORUZ'

Av. Bülent Demir ise bu konuda; "Barolar Birliği Başkanı'nın siyasi rengini belli edecek şekilde vatandaşların arasında ihsas-ı rey kabilinden görüş bildirmesini hakkaniyete uygun bulmuyoruz" dedi. (Yeni Akit)