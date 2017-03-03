Başbakan Yıldırım müjdeyi verdi

Başbakan Binali Yıldırım hava şartları dolayısıyla iptal edilen Bartın mitingini Sinop'tan video konferans ile düzenledi. Yıldırım, "Bütün bu hizmetler devam etsin, Bartın büyüsün, Türkiye büyüsün diyoruz. Birlikte çalışıp ülkemizi daha da büyüteceğiz. Sakarya, Karasu, Ereğli, Bartın limanını birbirine bağlayacak demiryolu yapımına başladık. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından satır başları:

Milletimiz, vatanımız için hayatını seve seve veren Bartınlı ve bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize hayırlı uzun ömürler diliyorum. Amasya ile Bartın arasında Amasra Tüneli'ni yaptık. 30 dk. süren yol şimdi 10-15 dakikayı bulmuyor. Yine Bartın-Kurucaşile arasındaki Çakraz Tüneli'ni açtık. Bizim işimiz bitmez, biz ne diyoruz "Durmak yok yola devam". İnşallah bu yolun devamını da tamamlayacağız. Bartın'ın bu güzelliklerini tüm dünyaya açacağız. Bartın'da ulaşımı sorun olmaktan tamamen çıkaracağız.

SAKARYA-KARASU-EREĞLİ, BARTIN DEMİRYOLUNA BAŞLADIK

16 Nisan halkoylamasında 'evet' demeye var mısınız? Bartın 2002'de yüzde 28'le başladı, 2015'de yüzde 53'e kadar çıktı. Her seçimde oyunu 10 puan arttırarak bugünlere geldik. Bartın, büyük Türkiye'ye, güçlü Türkiye'ye, aydınlık yarınlara karar vermiş. Allah sizden razı olsun. AK Parti iktidarı olarak Bartın'a çok önemli hizmetler yaptık. Zonguldak, Amasra, Kurucaşile, Cide Yolu, Bartın Arıtma Tesisi, Bartın Aydınlar Yolu'nun yapımına devam ediyoruz. İnşallah kısa sürede tamamlayacağız. Bütün bu hizmetler devam etsin, Bartın büyüsün, Türkiye büyüsün diyoruz. Birlikte çalışıp ülkemizi daha da büyüteceğiz. Sakarya, Karasu, Ereğli, Bartın limanını birbirine bağlayacak demiryolu yapımına başladık. Hayırlı uğurlu olsun.

BARTIN-SAFRANBOLU ARASINDAKİ YOL BÖLÜNMÜŞ OLACAK

Size bir müjdem var. Bartın-Safranbolu arasındaki yolu da bölünmüş yol haline getireceğiz. 14 yıldır gece-gündüz demeden milletimiz için çalıştık, çabaladık, eserler yaptık, hizmetler yaptık. Siz bize 'evet' dediniz, yetki verdiniz, emaneti teslim ettiniz. Biz de sorumluluğumuzun gereğini hakkıyla yerine getirmek için çalıştık. Yapın dediniz yaptık, yapma dediğiniz yerde durduk. Türkiye'nin daha hızlı büyümesi, huzuru, terörün yok olması için, halkımızın refahı için hep birlikte yeni hükümet sistemini 16 Nisan'da vereceğiniz evetlerle gerçekleştireceğiz.

TÜRKİYE REJİM KARARINI 1923'DE CUMHURİYET OLARAK VERDİ

Bu sadece ve sadece hükümet sisteminin değişikliğidir. Ama ana muhalefet 'rejim elden gidiyor' diyor. Türkiye'yi bölmeye hiçbir gücün haddi değildir, buna da imkan yoktur. Biz 79 milyon vatan evladı biriz, beraberiz, biz birlikte Türkiye'yiz. Cumhuriyet'e el uzatanlar karşısında bizi görür. Rejim meselesi 1923'de bitmiştir. Türkiye rejimini seçmiş, Cumhuriyet demiştir. Siz bu Cumhuriyet Meydanı'nda cumhuriyetin en büyük savunucuları olduğunuzu bir kere daha gösteriyorsunuz. 27 Mayıs'ta bir başbakan iki bakan darağacına gönderildi. CHP o gün de değişime hayır demesi gerekirken maalesef darbenin getirdiği kısıtlamalara 1961 ihtilalinde evet diyen CHP'yi görüyoruz.

VEKİLLERİN İKTİDARINDAN ASILLARIN İKTİDARINA GEÇİYORUZ

Bu CHP merhum Menderes'le, Özal'a "diktatör, tek adam" dediler. Şimdi kurucu genel başkanımız, Cumhurbaşkanımıza da aynı şeyi söylüyorlar. Bu CHP değişmez. Dünya değişse bunlar bir milim yerinden oynamazlar. Çünkü CHP değişimi sevmez. Sistemi niye istemiyorlar biliyor musunuz? Bu değişiklikle birlikte CHP'nin çalışması gerekecek, yorulması gerekecek. İktidar olması için gayret göstermesi gerekecek. Artık darbelerden, vesayetlerden, kumpaslardan medet umamayacak. Çünkü iktidarı sandıkta siz belirleyeceksiniz. Yani vekillerin iktidarından asılların iktidarına, halkın iktidarına giden bir yolu 16 Nisan'da inşallah siz açıyorsunuz.

TÜRKİYE 94 YILDA TOPLAM 65 TANE HÜKÜMET KURDU

Bütün yetkiyi veren siz olacaksınız. Ülkeyi 5 yıl içerisinde iki sandık arasında yönetecek olan insanı siz seçeceksiniz. Beğenirseniz seçeceksiniz, beğenmezseniz istediğinizi seçeceksiniz. Bu mudur diktatörlük? Halkın seçtiği insana diktatör demek ne demek oluyor? Diyorlar ki, efendim bu sistemle beraber Türkiye bölünür. Türkiye'de kamplaşma olur. Hiç alakası yok. Hiçbir şekilde doğru değil. Amerika kurulduğu günden beri 228 yıl geçti. 228 yılda Amerika'da sadece 45 Başkan geldi. 4 senede bir Başkan seçiliyor. 228 senede 45 Başkan. Türkiye 1923'de kuruldu, üzerinden 94 yıl geçti. 94 yıl içerisinde tam 65 tane hükümet kuruldu. Bir hükümet en fazla 17 ay görevde kalmış ortalama.

BU DEV PROJELER KISA SÜRELİ HÜKÜMETLERDE BİTİRİLİR MİYDİ?

Böyle kısa sürelerde nasıl büyük eserler yapılacak? IMF borcunu ödedik mi? Türkiye'yi birden üçe katladık mı? O halde AK Parti iktidarında varolan istikrarı, varolan güveni artık kalıcı hale getirmek gerekiyor. Bunun için de 16 Nisan çok önemli. 16 Nisan sıradan bir halkoylaması değil. Gelecek kuşakların, gençlerimizin, kadınlarımızın 79 milyon vatan evladının, yurtdışında yaşayan 6 milyonu aşan soydaşlarımızın, kardeşlerimizin de geleceğini garanti altına alacak.

GENÇLERİN SEÇİLME YAŞINI 18 İNDİRİYORUZ

Bunlar herşeye hayır dediler. Şimdi de hayır diyorlar. Bunlar memleketin hayrı için hiçbir hayırlı işe 'evet' demediklerini biliyoruz. Yeni sistem bütün bu sorunları geride bırakacak, kalıcı istikrarı, güçlü iktidarı beraberinde getirecek. Anayasa değişikliğinde gençlerimizi de ihmal etmedik. Gençliğe güveniyoruz. Gençlerimize güveniyoruz. 20 yaşında askere gönderdiğimiz, sınırda güvenliğimizi teslim ettiğimiz gençlerimize milletvekili olma zamanı gelince, "Yok daha sen küçüksün bekle" diyoruz. CHP'deki hayırcılar buna da karşı çıkıyorlar; 18 yaşında milletvekili mi olur canım diyerek gençleri küçümsüyorlar. Biz gençleri önemsiyoruz. O gençler 15 Temmuz'da en ön safta yer aldılar. Bu vatan için, bu devlet için gözlerini kırpmadan bombalara, mermilere göğüslerini siper ettiler.