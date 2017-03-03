Demokrasi ayaktaysa milletin sayesinde

Başbakan Yıldırım Uluslararası Demokrasi Kongresi’nde konuştu: Bugün demokrasimiz ayaktaysa, Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz ve onun liderliğinde kahramanca direnen milletimiz sayesindedir

Başbakan Binali Yıldırım, Ankara'da düzenlenen "15 Temmuz Darbe Girişimi - Küresel Satranç" temalı Uluslararası Demokrasi Kongresi'nde konuştu. ATO Congresium'da düzenlenen etkinlikte FETÖ'nün 15 Temmuz'daki hain darbe girişimine karşı halkın direnişine işaret eden Yıldırım, "Milletin verdiği bu büyük mücadele, bütün dünya halklarına, bütün insanlığa önemli bir mesajdır. Hiçbir güç, odak milli iradenin, millet iradesinin üstünde değildir" dedi. Yıldırım Cumhurbaşkanlığı sistemini öngören anayasa değişikliği için 16 Nisan'da yapılacak referandumla ilgili olarak da "16 Temmuz sabahı nasıl karanlıktan aydınlığa uyandıysak, bu ülke, bundan böyle 16 Nisan'la birlikte artık bir daha vesayetlerin, demokrasi dışı güçlerin heveslerinin, hayallerinin hayata geçmeyecek şekilde yok olduğu bir günü, bu ülkeye, bu büyük Türkiye'ye inşallah kazandıracağız" mesajını verdi.

15 TEMMUZ UNUTULMAYACAK

Yıldırım, 15 Temmuz'un artık takvimdeki günlerden bir gün değil, "Demokrasi Şehitlerini Anma Günü" olduğunu belirterek, bugün de resmi olarak her yıl şehitlerin anılacağını, gazilerin şükranla yad edileceğini söyledi. Yıldırım, özetle şu ifadeleri kullandı: "Avrupalı dostlarımızın bir kısmı ne yazık ki 15 Temmuz alçak darbe teşebbüsü sonrasında gerektiği gibi dik duramadı, darbeyi açık bir şekilde kınayamadılar, Türkiye ile dayanışma konusunda sınıfta kaldılar. 60'ta da, 71'de de, 80'de de, 28 Şubat'ta da ne yazık ki darbeciler galip geldi ama bu sefer sizin iktidarınızda, AK Parti iktidarında, darbeciler dersini aldı, darbeyi yediler. Halkın gücü tankın gücünü yenmiştir. Millet olarak büyük acılar yaşadık, büyük bedeller ödedik, ekonomik kayıplarımız oldu. Bunları telafi ederiz ama en büyük kaybımız insan kaynağımızdır, insanlarımız hayatını ortaya koydu, hayatlarıyla bir bedel ödeyerek bu belayı defetti."

SURİYELİ KIZ ÇOCUĞUNUN ŞİİRİ BAŞBAKAN'I AĞLATTI

MİLLETİMİZ SAYESİNDE

"(Türkiye otoriterleşiyor) diyenlere bu tabloyu iyi okumalarını öneriyorum. Milletin oylarıyla iş başına gelen Cumhurbaşkanı'nı alaşağı etmek isteyenler, insafsızca eleştirenler, verilen bu mesajı, bu kardeşlik ruhunu iyi değerlendirmelidir. Bugün bu ülkede demokrasimiz ayaktaysa, Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz ve onun liderliğinde kahramanca direnen milletimiz sayesindedir."







GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Başbakan Yıldırım, Beştepe'de düzenlenen Uluslararası Ombudsmanlık Sempozyumu'na da katıldı. Halepli kız çocuğu Şeyma İsmail, Türkçe okuduğu "Bayrak" şiiriyle duygulu anlar yaşattı. Yıldırım bu sırada gözyaşlarına hâkim olamadı.





FRANSIZ SENDİKACI COŞKUYLA 'EVET' DEDİ

Kongreye Fransa Hıristiyan İşçileri Sendikası Genel Sekreteri Pierre Jean Coulon'un yaptığı konuşma damgasını vurdu. Coulon "Bazıları Türkiye'nin gerçek, gurur duyulacak bir demokrasi olduğunu anlamıyor. Yakın zamanda Belçika Kralı ile karşılaştığımda ona, 'Türkiye için ne yaptın?' diye sordum. İspanya Başbakanı ile karşılaştığımda aynı soruyu sordum" dedi. Fransız sendikacı sözlerini "Yaşasın Türkiye, yaşasın halkımız. Yaşasın Türk toplumu ile Avrupa arasındaki halkların dostluğu. Terörizme, barbarlığa ölüm. Ve bitirirken, evet evet evet diyorum" diye diye bitirdi.

'COULON HİSLERİMİZE TERCÜMAN OLDU'

Başbakan Yıldırım da, Fransız sendikacının coşkulu konuşması için "Pierre Jean Coulon çok anlamlı bir konuşma yaptı. Kendisine milletim adına teşekkür ediyorum. Hislerimize tercüman oldu. Bizim söyleyemediklerimizi de söyledi. Avrupalı dostlarımızın bir kısmı ne yazık ki o 15 Temmuz alçak darbe teşebbüsü sonrasında gerektiği gibi dik duramadılar. Darbeyi açık bir şekilde kınayamadılar, Türkiye ile dayanışma konusunda sınıfta kaldılar" dedi.