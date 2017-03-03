Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Almanya ile diplomatik krize ilişkin açıklama yaptı. "Çavuşoğlu, Gelin ortak hareket edelim. Seçim öncesi popülizmden uzak durun. Bizimle ilişkilerimizi sürdürmek istiyorsanız bize nasıl davranacağınızı öğrenmek zorundasınız. ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya ile yaşanan gerilimle ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları;

Terörist başlarına izin veriyorsunuz, TC Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'na izin vermiyorsunuz. Bunun izah edilir bir yanı yoktur.

Şimdi ise son dakikada belediyeler iptal etmeye başladı toplantıları. Bu tesadüf değil. Alman derin devletinin sistematik bir uygulaması haline geldi. Neden? Türkiye'nin burada kampanya yapmasını istemiyorlar çünkü onlar da hayır için çalışıyorlar. Güçlü Türkiye'nin önünü kesmek istiyorlar.

DAYATMA İLE GÖRÜŞMEYİZ

Büyükelçimizi bakanlığa çağırmaları ve orada söyledikleri, özrü kabahatinden büyük. Neymiş, Türk bakanlar Almanya'ya gittiği zaman kendi muhataplarıyla da görüşmek durumdalarmış. Siz TC'nin bakanlarıyla görüşmek istiyorsanız adam gibi talepte bulunursunuz biz de memnuniyetle görüşürüz. Böyle dayatmayla görüşmeyiz.

BİZE NASIL DAVRANACAĞINIZI ÖĞRENMEK ZORUNDASINIZ

Gelin ortak hareket edelim. Seçim öncesi popülizmden uzak durun. Bizimle ilişkilerimizi sürdürmek istiyorsanız bize nasıl davranacağınızı öğrenmek zorundasınız. Karşılığını hiç çekinmeden veririz.

"Yıllara dayanan müttefikliğimizi, dayanışmamızı ortadan kaldırmak istiyorsanız Türkiye de bunun altında kalmaz."

Teröristlere izin verip Cumhurbaşkanımıza ve bakanlara izin verilmemesi Avrupa'daki çifte standardını gösteriyor.

Çavuşoğlu'ndan Almanya'ya: Bizim patronumuz değilsiniz

TÜRKİYE'NİN PATRONU DEĞİLSİNİZ

Bizi ortak eşit olarak görmek zorundasınız, siz Türkiye'nin patronu değilsiniz.

PKK ORTAK TEHDİT

PKK tüm bölge ülkeri için ortak bir tehdittir. PKK/PYD herkesin düşmanı. Kuzey Kırak'taki bölgesel yöentime karşı da tehdittir. Bu tehdit ortadan kalkıncaya kadar mücadele elzemdir.