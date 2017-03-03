Doğan'ın 2 numarası ve FETÖ'cü hakimi Kosova'da buluşturan tesadüf(!)

Aydın Doğan'ın sağkolu Barbaros Muratoğlu ve FETÖ'cü hakim, 15 Temmuz sonrası Kosova'da aynı siteden ev almış!

FETÖ ile ilişkileri yazıldığında sistematik olarak saldırıya geçen Doğan Grubu, bütün işlerini yöneten Barbaros Muratoğlu tutuklandıktan sonra kamuoyunu kandırdı. Çünkü 15 Temmuz'dan sonra bile Muratoğlu'nun 'kırmızı' ByLock'çularla bağlantısı hiç kesilmedi. Bu tartışmaya son noktayı koyma zamanı geldi.

Gözaltı kararı alınınca Kosova'ya kaçan eski Yargıtay Tetkik Hakimi Serkan Aydın, 14 Eylül 2016'da, Priştine'deki 'Prishtina Stars' Sitesi'nden 90 bin euroya ev aldı. Muratoğlu da, aynı sitede bir daireye 45 bin euro ödedi. Bu iki ismin aynı siteden daire alması tesadüf mü?

İşte Akşam gazetesinden Murat Kelkitoğlu'nun "Bu da mı gol değil Aydın Doğan!" başlıklı yazısı;

FETÖ ile ilişkilerini yazdığımda bütün adamlarıyla sistematik olarak saldırıya geçen Aydın Doğan, bütün idari işlerini yöneten Barbaros Muratoğlu tutuklandıktan sonra çok zor günler geçirmeye başladı. Önce 'amiral teknesi' Hürriyet'in yazarlarıyla taarruza geçti, bu olmayınca kendine yakın baro başkanlarını devreye sokarak tutuklamayı ve soruşturmayı itibarsızlaştırmaya çalıştı. Yalan yanlış bilgilerle kamuoyunu kandırdı, kendini aklamaya çalıştı.

Bu da yetmedi, Türk siyasi tarihinin dönüm noktası olan 16 Nisan referandumuna günler kala 'Karargah Rahatsız' manşetiyle TSK içindeki kripto FETÖ'cülere mesaj bile yolladı. Bu konuyu çok konuştuk, tartıştık. O nedenle tekrar etmeyeceğim.

Doğan-FETÖ ilişkisini deşifre ettiğimde Barbaros Muratoğlu ile ilgili şu savunmayı yaptılar; "Devletin zirvesi bile 17-25 aralık tarihini milat olarak kabul ediyor. Muratoğlu'nun bu tarih öncesi görüşmüş olması suç olamaz. Bu tarih öncesi çok kişi bunlarla görüştü".

Birincisi bu savunma külliyen yalan. Aydın Doğan'ın 'kara kutusu' Muratoğlu, 17-25 aralıktan sonra da FETÖ militanlarıyla ilişkisini sürdürdü ve patronunun yargıdaki işlerini çözmek için bu hainlerle mesai yaptı. Bunu savcılık da söylüyor.

FETÖ'CÜNÜN KOMŞUSU!

Hadi gelin, biz daha da ileri gidelim ve şu tartışmayı sonlandıralım.

Barbaros Muratoğlu ile FETÖ militanı firari eski Yargıtay Tetkik Hakimi Serkan Aydın aynı dönemde, çok yakın tarihlerde Kosova Piriştine'de lüks bir sitede daire alarak komşu oldu.

Tarihi mi merak ediyorsunuz?

15 Temmuz işgal girişimi sonrası…

Şimdi de Serkan Aydın'ı tanıyalım biraz!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası terör örgütü üyeliği suçundan 140 Yargıtay, 48 Danıştay üyesi hakkında gözaltı kararı almıştı. Hakkında gözaltı kararı alınan isimler arasında açığa alınan Yargıtay Tetkik Hakimi Serkan Aydın da vardı. Gözaltına alınacağını öğrenen birçok FETÖ'cü hain gibi firar etti. Aydın, 14 Eylül 2016 tarihinde, yani hain girişimden 2 ay sonra Priştine Kalabria Bölgesi Shkupi Caddesi 'Prishtina Stars' Sitesi'nden 90 bin Euro karşılığında daire aldı.

Barbaros Muratoğlu da, firari hakimle aynı siteden daha küçük bir daireyi 45 bin Euro'ya satın aldı.

Bunlar iddia değil tüm bu bilgiler Kosova Tapu ve Priştine Noter kayıtlarında mevcut.

Kırmızı bylockçu FETÖ'cü hainlerle iş tuttuğu savcılık makamlarınca da tespit edilen Muratoğlu'nun, firari FETÖ'cü hakimle komşu olmasınıda mı tesadüfle açıklayacaksınız?

Firari FETÖ'cülerin kaçış adreslerinden biri olan, hain örgütün arsalar, gayrimenkuller, hatta daha yeni 5 milyon dolar ödeyerek üniversite satın aldığı Kosova'da, Aydın Doğan'ın adamı ile FETÖ'nün yargıdaki önemli bir isminin aynı siteden daire alması tesadüf olabilir mi?

Bu da mı gol değil Aydın Doğan?