FETÖ'nün ikinci adresi ve Kanada'da bir imam...

İadesi için mücadele verilen teröristbaşı Fetullah Gülen'in bir yandan sessiz sedasız ülke değiştirme planları yaptığı konuşulurken Mahmut Övür bugünkü köşe yazısında FETÖ elebaşının yeni gündemini ve ilişkilerini kaleme aldı. İşe Övür'ün yazısından öne çıkanlar:

FETÖ lideri Fetullah Gülen'in Kanada'ya kaçacağı iddiası aslında 2015'ten beri konuşulan ve gündemde olan bir konu. Bir süre önce Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın açıklamasıyla tekrar gündeme geldi. Bakan Bozdağ, birkaç seçenekten biri olarak Kanada'ya kaçacağına ve bir çiftlik aldığına dikkat çekiyor ve şöyle diyordu:

"Kanada'nın hukuki statüsü biraz farklı ve Türkiye ile Kanada arasında bu anlamda bir anlaşma da yok. O yüzden orayı biraz daha tercih ediyorlar. Şu anda bunlar istihbarat.Başka ülkelerde de bir arayış var."

Aslında Kanada, uzun yıllardan beri FETÖ liderinin kapsama alanında olan bir ülke. Yapıyı iyi bilinler, FETÖ liderinin uzun yıllardır Kanada'ya "cankurtaran adası" olarak baktığını söylüyor. Bir anlamda yapının rahat nefes alacağı yer gözüyle bakılıyor. Bunda Kanada'nın göçmenlere fırsat sunması, sosyal olanaklarının güçlü olması kadar ABD'ye yakınlığınında etkisi var. Kısaca FETÖ Kanada'ya uzun zamandır ikinci adres olarak bakıyor.

Bu ülkeyle ilişkileri de İsmail Büyükçelebi'nin yürüttüğü biliniyor. 2009'da THY, Kanada'ya ilk uçuşunu yaptığında Toronto'ya gitmiş ve o dönem çok konuşulan Tuncay Güney'le görüşmüştüm. O gezide bir gerçeği daha gördüm, FETÖ Kanada'da bir hayli etkili.

Önemli şehirlerinde ilk, orta ve lise eğitimi veren Nil Academy adında bir okulları var. Gerçi 17-25 Aralık darbesinden sonra oradaki Türkler ağırlıkla çocuklarını bu okullardan çekmişler ama FETÖ yine de etkili. Özellikle de diğer Müslüman halklar üzerinde. Bir de Türkiye'deki Kürt sorunu bahane edilerek PKK'lılara kolay göçmen statüsü alınmasında FETÖ katkısından söz ediliyor. Tüm bu çalışmaları da Toronto'da büyük organizasyonlar yapan Turkish Canadian Chamber Of Commerce isimli merkez yapıyor.

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FETÖ’NÜN ÇİFTLİĞİ VE KANADA ORDUSUNDA BİR İMAM