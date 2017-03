Gaziden Trump’a: Gülen’i bize iade et

Akıncı’da darbecilere direnirken bacağından vurulup gazi unvanı verilen Mustafa Zorova ABD’nin yeni başkanı Trump’a çağrı yaptı: ABD müttefikse, Gülen’i Türkiye’ye iade eder

Darbe girişiminin merkez üssü olan, eski adıyla Akıncı Üssü yeni adıyla Mürted'de darbecilere direnirken yaralanan Kazanlı Mustafa Zorova (70) evinin kapılarını SABAH'a açtı. Sağlığının iyiye gittiği belirten Zorova, ABD'de yeni başkan seçilen Trump'a da çağrı yaparak, "Gülen'i iade et" dedi. İşte gazilik unvanı da kazanan Mustafa Zorova'nın anlattıkları:



O GECE NELER OLDU?

15 Temmuz gecesi sala veriliyordu. Hoca, "Türkiye Cumhuriyeti elden gidiyor, Vatanını seven, Allah'ını seven, bayrağını seven belediyenin önüne gelsin" dedi. Kazan Belediyesi'nin oraya gittim, "Akıncı Üssü'ne gideceğiz" dediler. Otobüse binip Akıncı'nın önüne gittim.

İner inmez oradaki askerin başında bulunan komutan "Doldur boşalt" diye emir verdi. "Bunların hiçbirini canlı görmeyeceğim" dedi. Uzun boylu, kır saçlı bir komutandı.



'DEDENE NASIL ATEŞ EDECEKSİN'

Dedim ki askere "Bak oğlum benim torunum şimdi Şırnak'tan geldi, teröristlere teslim ol demeden onlara sıkmıyorsun sen dedene nasıl kurşun sıkacaksın?" Böyle kaldı asker... O dediğim komutan hemen attığı gibi beni devirdi. En önde ben vardım, ilk kurşun bana sıktı.

Şöyle baktım ki bacak gelmiyor, gidemiyorum. Kan fışkırıyor. Beni vurmak isteyen askere "Gel oğlum, belimde kayışım var çıkar o kayışı bu bacağımı boğdur, ben kan kaybından ölürüm bu kurşundan ölmem. Bir de ambulans çağır" dedim. Asker geldi kayışı çıkardı bacağımı boğdurdu. Telefonu da cebime koydu. Bir de ambulans çağırdı. Beni arabaya attılar. Bayılmışım o ara...

Bir gün sonra sabah gözümü açtım belediye başkanı Lokman Bey başucumda... Bileğinden kapıp "Türkiye Cumhuriyeti mi darbeciler mi kazandı" dedim. "Biz kazandık sayenizde amca" dedi. "O zaman bacağım da canım da helal olsun Türkiye Cumhuriyeti'ne" dedim. Gazilik unvanı da verdiler. Zaten 2 kişiye verdiler Kazan'dan, birisi benim işte...



'FETÖ ABD İÇİN DE TEHLİKELİ'

ABD lafa geldi mi "Biz çok iyi müttefikiz' diyor. Bir gazi vatandaş olarak ABD'nin yeni Başkanı Trump'a buradan sesleniyorum: Türkiye Cumhuriyeti'ni seviyorsa, dostluk diyorsa, Gülen'i derhal teslim etsin. Çünkü FETÖ haindir, onlara da zararı olur.