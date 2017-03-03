‘Hayır’ın gideceği yer Kandil’dir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütü PKK’nın elebaşlarının “referandumda ‘hayır’ verin” dediğini belirterek, “Ben ‘hayır’ dersem, oyumun gideceği yer Kandil’dir. ‘Hayır’ dersem gideceğimiz yer istikrarsızlıktır” diye konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da düzenlenen 13. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Liderler Zirvesi'nin ardından TUR uçağında aralarında aHaber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün de bulunduğu gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, şu mesajları verdi:



BİLİNÇ ARTIYOR: (Referandum sürecinde yapılacak çalışmalar) Bu süreçle ilgili olarak ben üzerime düşeni yapıyorum. Şu ana kadar 9 il dolaştım. Bunların 5'i büyükşehir. Bundan sonraki süreçte kapalı salon toplantıları yapmaya devam edeceğiz. AK Parti Genel Başkanı ve kadrosu da arazide, çalışmalarını sürdürüyor. MHP de çalışmalarını sürdürüyor. Dayanışma içinde, "evet" için çalışan bir heyetiz. Milletimize "evet" oylarının ülkemize neler kazandıracağını anlatalım istiyoruz. Çünkü milletimiz neye oy verdiğinin farkında, bilincinde olsun istiyorum. Gün geçtikçe bu bilinç artıyor.



HAYIR EŞİTTİR ÇUKUR: (MHP ve AK Parti dışında bütün siyasi aktörler "hayır" diyor) Kandil, "Oylarımız hayırdır, hayır verin" diyor. Bunu bir kenara koyamayız. Masaya yatırmak gerekir. Kişi sevdikleriyle beraberdir. Terör örgütü, bugüne kadar bu ülkede 35 bin insanın canına kıydı. Böyle bir örgüt bu halkoylamasında eğer "hayır" diyorsa, o zaman vatandaşlarımızı bilgilendirmemiz lazım. Buna kimler "hayır" diyor, kimler "evet" diyor. Nitekim ben vatandaşımıza, "Böyle bir yanlışa düşmeyin" diyorum. Ben hayır dersem, oyumun gideceği yer Kandil'dir. Hayır dersem bu ülkede gideceğimiz yer istikrarsızlıktır, güven ortamının ortadan kaybolmasıdır. Hayır demek, eşittir çukur; hayır demek eşittir, o çukurların altında açılan şehirler demektir.



SİSTEM, SİSTEM, SİSTEM: (Hayırcılar'ın bir diğer tezi de Erdoğan'dan sonra ne olacağı üzerine kurulu) Eğer sistemleri fanilere bağlarsak, o ülkenin bekaası zaten söz konusu değildir. Bizler faniyiz, bugün varız yarın yokuz. Temeli sağlam bir sistem kurar, bunu oturtursak, bu sayede nice Tayyip Erdoğan'lar, nice başarılı yöneticiler çıkar. Hiç kimsenin garantisi yok. Onun için diyoruz ki, sistem, sistem, sistem!



EN BÜYÜK REFORM: "Benim, 18 madde içinde en çok durmam gereken şey 18 yaş meselesi. Seçme hakkı olan yaş grubuna seçilme hakkını da vermek en büyük reformdur. Bu bizim gençlerimize bir ufuk getirecek. Bu parlamento 18 yaşındakilerle dolacak. Ama gençlerimiz büyük düşünecek, 'Parlamentoya girebiliriz' diyecek. Dünyada genç bakanlar var, pekala bizde de olabilir."



Kanada'ya gerekli bilgileri verdik



"(FETÖ'nün Kanada'ya başvurusu hakkında bilgiler var mı?) FETÖ'nün Kanada'ya gitmeye kalkışabileceği, bu konuda duyumlar olduğu hususunda biz ABD makamlarını bilgilendiriyoruz. Kanada bizim Pensilvanya ile ilgili düşüncelerimizi biliyor. Bizler gerekli olan bilgileri aktardık."



Hulusi Akar'ın dava açması gerek



"(HÜRRİYET gazetesinin "Karargâh rahatsız" haberiyle ilgili) '7 Eleştiri 7 Yanıt' diye konuşulan şeyleri anlamak mümkün değil. Kardak'a gidişini turistik ziyarete benzetiyorlar. Bence bu benzetmeyi yapanlara, Genelkurmay Başkanımız'ın da kuvvet komutanlarıyla birlikte dava açması gerekir."



Hohol gibi olaylar birbirine karıştı



"(KHK'lardan sonra düzenlemeler yapıldığı için orduda birilerinin rahatsız olduğu konuşuluyor. FETÖ dışındaki bir damar rahatsız mı acaba?) Karadeniz'de iplik karmakarışık olduğu zaman hohol oldu derler. Tüm olaylar iyice birbirine girdi. Kim ne dediğinin farkında değil. Birçok gerçekler var ortada. Niye saptırıyorsunuz bunları? Açık net yürüyen bir sistem var. Artık birçok şey geride kaldı."



El Bab'dan sonra sürecimiz Menbiç



(RAKKA konusunda ABD ile hangi durumdayız?) El Bab'dan sonraki sürecimiz Menbiç istikametinde olacak. Fakat ABD başta olmak üzere koalisyon güçleriyle eğer müşterek adımlar atabilirsek Rakka sürecini beraber yürütmenin gayreti içindeyiz. Bu arada Rusya Federasyonu'ndan da "DEAŞ'a karşı mücadeleyi beraber sürdürebiliriz' biçiminde talepler gelmesi halinde, bu mücadeleyi hep birlikte sürdürmemiz söz konusu olabilir.

(ABD'nin Menbiç ile tavrı nedir?) Yeni yönetimin Menbiç ve Rakka ile ilgili netleşmiş bir kararı var diyemem. Bize göre SDG bu işin içinde olmamalı. Terör örgütünün silahlı ve siyasi ayağını teşkil eden böyle bir yapıyı bizim yanımızda görmemiz asla mümkün değil. Bunların Menbiç'i boşaltmaları lazım. Zira, oranın bunlarla bir ilgisi yok. Menbiç Arapların. Hakeza Rakka tamamıyla Arapların. Orada 2 bin 500 civarında DEAŞ'lı olduğu bize gelen bilgiler arasında. Bu mücadele ÖSO ile Türkiye ve koalisyon güçleri hep birlikte destek vermemiz halinde çözülür dedik. Temennimiz odur ki dayanışma içinde oluruz.