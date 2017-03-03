İçişleri Bakanı Soylu'dan önemli açıklamalar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Bugün biz buradayız yarın gençlerimiz bu kürsülerde olacaklar ama aynı şeyi konuşacaklar. Yine dertleri bu milletin refahını, huzurunu, birlik ve beraberliğini temin etmek olacaktır. Yine dertleri, dünyayı bir karanlığa sürüklemek isteyen terör destekçilerine dünyanın en güzel toprakları olan bu Anadolu topraklarına karşı devletimiz ve milletimizi savunmak olacaktır.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bugün biz buradayız yarın gençlerimiz bu kürsülerde olacaklar ama aynı şeyi konuşacaklar. Yine dertleri, bu milletin refahını, huzurunu, birlik ve beraberliğini temin etmek olacaktır. Yine dertleri, dünyayı bir karanlığa sürüklemek isteyen terör destekçilerine dünyanın en güzel toprakları olan bu Anadolu topraklarına karşı devletimiz ve milletimizi savunmak olacaktır." dedi.

Soylu, partisinin Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlediği İl Danışma Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, salonun her köşesinde asılı olan AK Parti bayrağının önemli anlamlar taşıdığını ve dün çizilmediğini vurguladı.

Şeklin, şemalin ve kişilerin değişebileceğine işaret eden Soylu, şöyle konuştu:

"Bugün biz buradayız yarın gençlerimiz bu kürsülerde olacaklar ama aynı şeyi konuşacaklar. Yine dertleri, bu milletin refahını, huzurunu, birlik ve beraberliğini temin etmek olacaktır. Yine dertleri, dünyayı bir karanlığa sürüklemek isteyen terör destekçilerine dünyanın en güzel toprakları olan bu Anadolu topraklarına karşı devletimiz ve milletimizi savunmak olacaktır. Yine dertleri bu Ortadoğu coğrafyasının kadim medeniyetini dışarıdan destekli terör odaklarına çiğnetmek isteyenlere karşı, 'biz bu toprakları hiç kimseye çiğnetmeyiz' diyen bir anlayışın sahipleri olacaktır. Bu bayrağı, davayı ve sevdayı iyi anlayın. Bu sevda ve aşk olmadan bu yol yürünmez."

"BİZİ BİRBİRİMİZE DÜŞÜRDÜLER"

Soylu, Türk milletinin çok sıkıntılar çektiğini ve badirelerden geçtiğini anımsattı.

Millete "Siz bu ülkeyi yönetemezsiniz, size bu ülkeyi yönettirmeyeceğiz" diyenlerin olduğunu anlatan Soylu, şöyle devam etti:

"Bu eziyeti ettiler. Bir gün terörizmle, bir gün anarşizmle, bir gün enflasyonizmle, bir gün o medya patronlarının gazete manşetleriyle terbiye etmeye çalıştılar. Bir gün 'Türk', bir gün 'Kürt', bir gün 'Sünni', bir gün 'Alevi', bir gün 'dindar', bir gün 'köylü' dediler ama her biri ezcümle bir şey söyledi 'size bu ülkeyi idare ettirmeyeceğiz'. Bu topluluğun önünde her zaman şükranla ve minnetle durdum. Çünkü tam 300 yıldır bunu en iyi bilen sizlersiniz. Tam 300 yıldır bu coğrafyaya gerileme dönemi yaşattılar. Kafamızı ne zaman yukarıya çıkartsak aramıza nifak soktular. Kafamızı ne zaman geleceğe doğru diksek, umutlarımı, hayallerimizi yeniden yeşertsek, ayağımıza çelme taktılar. Bizi birbirimize düşürdüler.

Bizi yüzde bin 600-bin 700 faizlerle terbiye etmeye, yüzde 150 enflasyonlarla terbiye etmeye, ülkemizin etrafından teröristlere karşı aldığımız insansız hava uçaklarını bozulunca yapan memleket İsrail'e gönderdiğimizde terörün en kızgın olan zamanında 'onları tamir edip, size göndermiyoruz' diyerek bize ne haliniz varsa görün diye bizi bir ezginlikle karşı karşıya bırakmak istediler. Liderimizi seçtik. Her birine ayrı muamele ettiler. Kimine iftira attılar. Yetmedi, kimini istiskal etmeye çalıştılar. Kimini milletin karşısında küçük düşürmeye, kiminden bir sapkın çıkartmaya çalıştılar. Bize mesaj vermeye çalıştılar. 'Sizin çocuklarınıza bu ülkeyi yönettirmeyeceğiz, vesayetle bu ülkeyi yöneteceğiz, sizi akıllandıracağız' diyenlere karşı hep dik durdunuz ve bir itirazı dile getirdiniz. Biz akıllanmayacağız, biz zengin, güçlü, özgür, dünyanın en büyük 10 devletinden birisi olacağız."

"BU ÜLKEYİ MİLLET YÖNETECEK"

Soylu, 15 Temmuz'da hainlerin, Pensilvanya'daki FETÖ hainini güzel ülke Türkiye'yi istilaya uğratabilmek için F16'larla, tanklarla, helikopterlerle bu mazlum milleti acımasızca katlettiğini bildirdi.

Kendisinin 15 Temmuz akşamı bakanlıkta çalıştığını anlatan Soylu, şunları söyledi:

"Hiçbirimiz bu sistemin yeniden önümüze büyük bir darbe çıkacağını, bu ülkeyi yeniden geri götürmek isteyenlere yeni bir fırsat sunacağını düşünmedik. Aynı 1960'da, 1971'de, 1980'de, 28 Şubat'ta, 27 Nisan'da olduğu gibi hiçbirimiz ama hiçbirimiz düşünmedik. Biz artık yükselmek istiyoruz. Birinci sıçrayışımızı 21. asrın başından itibaren başlattık. Gerileme dönemini durdurduk. İlerleme, yükselme dönemine adımımızı attık. Şimdi ikinci hamlemize gitmek istiyoruz ama buna müsaade etmiyorlar, etmek istemiyorlar. Bir gün dolarla, bir gün avro ile bir gün başka bir şeyle bizi terbiye etmek istiyorlar. Bu salondan haykırmak istiyoruz. Bu ülkeyi biz idare edeceğiz, bu millet yönetecek."

"ARTIK MİLLETİN BORUSU ÖTECEK"

Soylu, AK Parti'nin başkaları tarafından sürekli eleştirildiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Siyaseti kutuplaştırıyor' dediler. CHP'nin ağzından düşmedi bu söz. Muhaliflerin ağzından düşmedi bu söz. AK Parti kaç puanla siyasi hayata başladı, yüzde 34. Bugün yüzde 50'nin üzeri. Son yaptırdığımız anketlerde AK Parti'nin aldığı oy 50'nin üzeri. CHP, yüzde 24... Bir seçim 25, bir seçim 26, bir seçim 24, bir seçim 25... Bir ileri bir geri. Siyaseti kutuplaştıran kim? Kendi çizgisinde duran, kendi çizgisini ortaya koyan, ondan bir adım geri atmayan kim? Tabi ki yeni sistemi istemez. Yeni sistemde milletin ayağını gideceksin, proje üreteceksin, 2023'ü, 2053'ü, 2071'i ortaya koyacaksın. Yeni sistemde insanların düşüncelerini, fikirlerini bir şekilde ayırmayacaksın. Yeni sistemde illaki yüzde 50'nin üzerinde oy alacaksın. Yüzde 25 ile bir taraftan yargıyla, bir taraftan Anayasa Mahkemesi ile bir taraftan Yargıtay ile bir taraftan basınla, bir taraftan ihtilallerle, darbelerle borunu öttürmeyi hep sağlamışsın artık senin değil, milletin borusu ötecek."