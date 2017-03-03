15 Temmuz darbesi ana davasında iddianame tamamlandı

15 Temmuz darbe girişiminin ana iddianamesi mahkemeye sunuldu. Mahkemeye sunulan iddianamede 221 sanık bulunuyor. İddianamede, Fetullah Gülen bir numaralı şüpheli olarak yer alıyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili hazırlanan çatı iddianamesinde, FETÖ'nün asker üyelerinden oluşan ve "Yurtta Sulh Konseyi" üyesi olarak tespit edilen 38 şüpheli de yer alıyor.

İŞTE 38 KİŞİLİK YURTTA SULH KONSEYİ

Buna göre Yurtta Sulh Konseyi, Akın Öztürk, Ahmet Bican Kırker, Ahmet Özçetin, Ali Kalyoncu, Ali Osman Gürcan, Ali Yazıcı, Bilal Akyüz, Cemil Turhan, Doğan Öztürk, Erhan Caha, Ertuğrul Terzi, Fırat Alakuş, Gökhan Şahin Sönmezateş, Hakan Evrim, Halil Gül, İlhan Talu, Kubilay Selçuk, Mehmet Dişli, Mehmet Partigöç, Mehmet Şahin, Muhsin Kutsi Barış, Murat Aygün, Murat Koçyiğit, Mustafa Barış Avıalan, Muzaffer Düzenli, Orhan Yıkılkan, Osman Kardal, Osman Kılıç, Osman Ünlü, Ömer Faruk Harmancık, Özcan Karacan, Özkan Aydoğdu, Ramazan Gözel, Savaş Kabaklı, Semih Terzi, Sinan Sürer, Turgay Sökmen ve Ünsal Coşkun'dan oluşuyor.

FETULLAH GÜLEN BİR NUMARALI SANIK

15 Temmuz ana iddianamesi mahkemeye sunuldu. İddianamede Yurtta Sulh Konseyi üyeleri ilk kez isim isim verildi. 2 bin 581 sayfalık iddianamede 221 sanık bulunurken, bir numaralı sanık FETÖ elebaşı Fetullah Gülen oldu.

2 BİN 988 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENİYOR

Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar'ın da derdest edilmesi iddianamede yer aldı. Yurtta Sulh Konseyi'nin 38 üyesi mağduriyetlerden sorumlu tutuldu. Darbeciler için "asker elbisesi giyen teröristler" ifadesi kullanıldı. 38 konsey üyesi için 2 bin 988 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis isteniyor.

İddianameye göre hareketlilik 27 Aralık 2015'te başladı. Gece 03:00'te yapılacak girişim yaşanan panik üzerine öne çekildi. İddianameye göre 15 Temmuz darbe girişimi ile 27 Mayıs 1960 darbesi arasında benzerlikler bulunuyor.

ERDOĞAN DAVAYA MÜDAHİL OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da davaya müdahil oldu.

15 Temmuz darbesi ana davasında iddianame tamamlandı