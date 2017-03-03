Kurtulmuş: Çift başlılık bitecek

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, Medya Derneği’nin davetinde konuştu. Kurtulmuş, çift başlılığın ve siyasi istikrarsızlıkların önlenmesi için anayasa değişikliğine ihtiyaç duyulduğunu söyledi

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Medya Derneği tarafından İstanbul'da düzenlenen kahvaltıda, gazete ve televizyonların temsilcileriyle bir araya geldi. Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, tek başına halk oylaması yapılmasının bile Türkiye demokrasisini daha ileriye götüren bir adım olduğunu belirterek, "Herkes fikrini söylüyor, her farklı grup kendi görüşünü söylüyor. Kim nereden bakıyorsa oradan 'evet', 'hayır' bir şey söylüyor. Çok güzel ve keyifli bir kampanya sürdürüyoruz. İnşallah terör örgütleri bu kampanya süresini zehirleyecek eylem yapma fırsatını bulamayacaklardır. Bunun için de canla başla gayret ediyoruz" dedi. Siyasi istikrarsızlıkların önlenmesi için anayasa değişikliğine ihtiyaç duyulduğunu belirten Kurtulmuş, sürtüşmelerin, çatışmaların, aktörler arasındaki kavgaların, yönetimde çift başlılığın, siyasal istikrarsızlığın ortaya koyduğu en önemli faturalardan birinin "Türkiye'nin ekonomik krizleri ve kaosları" olduğunu söyledi. Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin bilgi verirken, şöyle devam etti:

DAHA DEMOKRATİK BİR SİSTEM

Maalesef bunlar 'tek adamcılık', vesaire diyorlar ya, bu tek adamcılık meselesi değil, yönetimin farklı alanlarda toplanmasının önüne geçip, yürütmenin tek elde toplanmasıdır, tek elden yönetme mekanizmasıdır. Bunun anlatılması lazım. Bu yeni sistem darbesavar ve daha demokratik bir sistemdir.

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