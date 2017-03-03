TSK açıkladı: 35 terörist öldürüldü

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TSK
açıkladı: 35
terör
ist öldürüldü
Giriş Tarihi:
3.3.2017
11:40
Güncelleme Tarihi:
3.3.2017
11:58
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