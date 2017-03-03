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açıkladı: 35 ist öldürüldü

  • Giriş Tarihi: 3.3.2017 11:40 Güncelleme Tarihi: 3.3.2017 11:58
TSK açıkladı: 35 terörist öldürüldü
TSK açıkladı: 35 terörist öldürüldü

: Son 1 haftada 35 ist etkisiz hale getirildi