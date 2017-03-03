TSK’da ByLock operasyonu: 40 gözaltı

İzmir: ByLock kullandıkları belirlenen biri albay, 3'ü yüzbaşı, 17'sinin teğmen ve üsteğmen, 32'si astsubay ve uzman çavuş, 10'u askeri öğrenci, 2'si sözleşmeli er, 2'si sivil memur, 6'sı da askeri personel yakını sivil vatandaş 73 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. 26 ilde düzenlenen operasyonlarda 40'ı gözaltına alındı. Aliağa ilçesinde de ByLock kullanıcısı 11 şüpheli gözaltına alındı.



TOPLANTIYA SUÇÜSTÜ

Kayseri: Sohbet toplantılarını sürdüren örgüt imamları Hanifi Yılmaz ve Muaz Biçer ile bir grup esnaf, cezaevindeki örgüt üyeleri ile yakınlarına yardım için bir bağ evinde himmet toplantısı yaparken yakalandı.

Sivas: Sivas merkezli FETÖ soruşturması kapsamında 6 ilde düzenlenen operasyonlarda kamu kurum ve kuruluşlarında aktif çalışan ve ByLock kullandıkları belirlenen 26 örgüt üyesi gözaltına alındı.

Antalya: ByLock kullandıkları belirlenen aralarında doktor, hemşire, ebe, sağlık teknikeri ve yurt müdürünün de bulunduğu 6 kişi tutuklandı.

Çorum: 6 ilde düzenlenen operasyonlarda 29 örgüt ablası gözaltına alındı.

Kahramanmaraş: Çoğunluğu kadın 28 öğretmen ByLock'tan gözaltına alındı.

Eskişehir: ByLock kullandıkları belirlenen 17 polis gözaltına alındı.

Ankara: ByLock kullandıkları belirlenen, Güvender Kitap Satış Pazarlama ve Asya Zirve Kitap Dağıtım şirketlerinin 13 personeli gözaltına alındı.

Manisa: 19 polis tutuklandı.

Mardin: 15 öğretmen tutuklandı.

Sinop: ByLock kullandıkları belirlenen, aralarında Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Ercan Yarar'ın da bulunduğu 4 şüpheli tutuklandı.

Kütahya: Tavşanlı eski Emniyet Müdürü Ümit Yücel tutuklandı.

Erzurum: 5 öğretmen tutuklandı.

Siirt: Meslekten ihraç edilen 1 öğretmen ve 1 özel yurt müdürü tutuklandı.





Ceyhan TORLAK-Ali ALTUNDAŞ- Rıdvan UYSAL- İhsan TUNÇOĞLUTarık YILMAZ-Metin HARIKÇI-Murat YILDIRIM-Tahir ÖZÇELİK

TSK’DA BYLOCK OPERASYONU: 40 GÖZALTI