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'de bazı yollar ulaşıma kapatıldı!

AA
  • Giriş Tarihi: 3.3.2017 19:52 Güncelleme Tarihi: 3.3.2017 19:57
Tunceli'de bazı yollar ulaşıma kapatıldı!
Tunceli'de bazı yollar ulaşıma kapatıldı!

merkezi ile Pülümür, Çemişgezek, Ovacık ve Hozat ilçelerinde bazı tali yolların ikinci duyuruya kadar araç trafiğine kapatıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, il genelindeki huzur ve güven ortamının devamı ve vatandaşların terör eylemlerinden korunması amacıyla ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbirin alındığı belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamda kent merkezi ile Pülümür, Çemişgezek, Ovacık ve Hozat ilçelerine bağlı bazı köy ve mahallelerdeki tali yolların ikinci duyuruya kadar araç trafiğine kapatıldığı kaydedildi.