28 Şubat'ın utanç belgesi

Türkiye'yi köklerinden uzaklaştırmak için başlatılan 28 Şubat postmodern darbesinin bir utanç belgesi daha ortaya çıktı.

Vesayet odaklarının başlattığı 28 Şubat darbesinin kirli yüzünü gözler önüne seren şok bir belge daha ortaya çıktı. 28 Şubat'ta başörtüsüne karşı savaş başlatılmış ve baskılarla insanları yıldırmayı amaçlamışlardı. Başörtülü oldukları için öğrencileri okullardan atıp, laiklik adı altında denilerek insanların eğitim hakkı elinden alınmış bu yasakçı zihniyete karşı koyanlar polis şiddetine maruz kalmışlardı..



İŞTE 28 ŞUBAT'IN UTANÇ BELGESİ

Müslümanların büyük bir zulme uğradığı dönemde öğrenciler sırf başörtülü oldukları için okullara alınmadı. O döneme ait ortaya çıkan bir belgede antidemokratik uygulamalar bir kez daha gözler önüne serildi. Ankara Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürü'nün Tevfik İleri İmam Hatip Lisesi müdürüne gönderdiği yazı da bu yasakçı döneme ait binlerce skandaldan sadece bir tanesi..



"BAŞÖRTÜLÜ ÖĞRETMENLER VE ÖĞRENCİLERLE İLGİLİ GEREĞİNİ YAPIN"

İmam Hatip Lisesine gönderilen yazıda başörtüsü irticai faaliyet olarak gösteriliyor. Yazıda, Bayan öğretmenlerin büyük çoğunluğunun derslere türbanlı olarak girdiği, kız öğrencilerin türban taktığı, Bayan öğretmenlerin çoğunun topuklarına kadar palto ve pardesü giydiği, Müdür yardımcısının öğrencilere dini yayınlar tavsiye ettiği şeklinde şikayetlerin olduğu ve bu konuda gereğinin yapılması talep ediliyor.