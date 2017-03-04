ABD'den YPG itirafı

ABD’nin eski Türkiye Büyükelçisi James Jeffrey, ABD'nin YPG'ye bağımlı olması iyi değil diye konuştu.

James Jeffrey, ABD'nin başkenti Washington'da Türkiye denildiğinde ilk fikri alınan isimlerden biri. Ortadoğu uzmanı olan Jeffrey, George W.Bush'un asistanlığını ve ulusal güvenlik danışmanlığı yardımcılığını yaptı. 2008-2010 yılları arasında ABD'nin Türkiye'deki büyükelçisiydi. 2012'de Bağdat'a atandı ve sonra emekli oldu.

İŞTE O AÇIKLAMALAR:

'ABD'NİN YPG'YE BU KADAR BAĞIMLI OLMASI İYİ DEĞİL'

ABD'nin YPG'ye sahada bu kadar bağımlı olması sizin için iyi bir şey mi?

Bu çok iyi bir soru. Cevabım hayır. Neden?

Çünkü YPG'nin uzun vadeli çıkarlarının ne olduğunu bilmiyoruz. Türkiye'nin çıkarlarıyla uyuşmadığını biliyoruz. Bizimkiyle uyuştuğu konusunda da şüphelerim var. Bu nedenle onlara bu kadar bağımlı olmamız konusunda endişelerim var. Bölgede istikrar bozucu bir unsur olarak karşımıza çıkabilirler. Var olmak için müttefiklere ihtiyaç duyacaklar. Ben farklı gruplardan Kürtleri iyi biliyorum. YPG'liler farklı. YPG, PKK'nın ideolojik bir parçası. Bu nedenle müttefikleri Türkiye olamayacak.