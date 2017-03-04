Alman gazeteden küstah 'hayır' propagandası

Almanya Federal Parlamentosunun yayımladığı haftalık Das Parlament gazetesi, yeni sayısında Türkiye’deki halkoylaması için ’hayır’ propagandası yaptı.

Haftalık yayımlanan ve doğrudan Almanya Federal Parlamentosunun yayımladığı bir gazete olan Das Parlament gazetesinin 27 Şubat 2017 sayılı baskısı, 'Yeni Türkiye' özel konusu altında yayımlandı. 20 sayfalık gazetenin tamamına yakınını ise Türkiye'deki halkoylaması oluşturdu.



Alman siyasiler, yazarlar, akademisyenler tarafından açıkça Nisan ayında gerçekleşecek olan halkoylaması ile ilgili 'hayır' propagandası yapıldı.



Das Parlament gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Jörg Billias ise gazetede yer alan yazısında, "Almanya'da 24 Eylül'de düzenlenecek olan genel seçimlerden önce sadece 'söz düelloları' yaşanırken, Türk seçmenlerine yönelik propaganda arttı. Bir hafta önce Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım Almanya'da yaşayan vatandaşlarını tartışmalı başkanlık sistemi hakkında ikna etmek için Oberhausen'de konuşma yaptı. Türkiye'de anayasa değişikliği gerçekleşirse parlamento zayıflayacak ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan daha fazla güç elde edecek" ifadelerine yer verdi.



(TRT Haber)