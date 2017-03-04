Almanya'dan CHP'li Baykal'ın 'Hayır' kampanyasına izin

Alman hükümeti CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın Filderstadt'ta 'Referendumda Hayır' konulu toplantı yapmasına izin verdi. HDP'nin de 'Hayır' propagandasına izin veren ALmanya Türk Bakanların faaliyetlerine engel oluyor.

Türk hükümeti tarafından yapılan çalışmalara her fırsatta engel olan Alman hükümeti, 'Hayır' kampanyası yürüten CHP'ye çalışmasında destek oldu.

BAKANLARA İZİN YOK



Yeni Şafak'ın haberine göre, Türk Bakanların faaliyetlerine engel olan Alman hükümeti CHP eski Genel Başkanı ve partinin Antalya milletvekili Deniz Baykal'ın Almanya'da yapacağı 'Hayır' kampanyasına izin verdi. CHP Birlikleri Almanya Sözcüsü Kazım Kaya'nın daveti üzerine Almanya'ya gidecek olan Baykal, Stuttgart yakınlarındaki Filderstadt'ta 'Referendumda Hayır' konulu toplantıda konuşacağı belirtildi. Alman hükümeti Filderstadt'ta 5 Mart Pazar günü Baykal'ın yapılacağı toplanın yapılması için bir engel görmedi.

BOZDAĞ'IN PROGRAMI İPTAL EDİLMİŞTİ



Almanya'da yetkililer, "Çok kalabalık olabilir" gerekçesiyle Adalet Bakanı Bozdağ'ın programını iptal etmişti. Türkiye, Almanya'nın kararına tepki göstermişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'ya tepki göstererek, "Almanya patron değil, gereken cevabı veririz" demişti. Almanya Başbakanı Angela Merkel ise konuyla ilgili, "Almanya'da kararları yerel yönetimler alır" şeklinde bir savunma yapmıştı.