Başbakan ile ayakkabı boyacısı arasında güldüren diyalog

Başbakan Binali Yıldırım, Nevşehir mitingi sonrasında bir ayakkabıcı da ayakkabısını boyattı. Ayakkabı boyacısının, "Önce bir fırça çekeyim Başbakanım’ demesi üzerine Başbakan Binali Yıldırım’ın, “Ayakkabıya çek fırçayı. Bak görüyor musun? Vatandaş fırçada çekiyor. Her şeyi yapar” demesi çevredekileri güldürdü.

Başbakan Binali Yıldırım, Nevşehir mitinginin ardından Nevşehir Valiliğini ziyaret etti. Ziyaretin ardından 'Ayakkabınızı boyayım' diyen ayakkabı boyacısının isteğini kırmayan Başbakan Binali Yıldırım,ayakkabısını boyatmak üzere boyacının yanına geldi. Bu sırada boya sandığının üzerine ayakkabısını koyan Başbakan Binali Yıldırım'a ayakkabı boyacısı, "Önce bir fırça çekeyim Başbakanım" dedi. Bunun üzerine Başbakan Yıldırım, "Ayakkabıya çek fırçayı. Bak görüyor musun? Vatandaş fırçada çekiyor. Her şeyi yapar" demesi çevredekileri güldürdü.