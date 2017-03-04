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Başbakan ile arasında güldüren diyalog

İHA
  • Giriş Tarihi: 4.3.2017 21:32 Güncelleme Tarihi: 4.3.2017 21:48
Başbakan ile ayakkabı boyacısı arasında güldüren diyalog
Başbakan ile ayakkabı boyacısı arasında güldüren diyalog

, mitingi sonrasında bir ayakkabıcı da ayakkabısını boyattı. nın, "Önce bir fırça çekeyim Başbakanım’ demesi üzerine Başbakan Binali Yıldırım’ın, “Ayakkabıya çek fırçayı. Bak görüyor musun? Vatandaş fırçada çekiyor. Her şeyi yapar” demesi çevredekileri güldürdü.

, mitinginin ardından Nevşehir Valiliğini ziyaret etti. Ziyaretin ardından 'Ayakkabınızı boyayım' diyen nın isteğini kırmayan Başbakan Binali Yıldırım,ayakkabısını boyatmak üzere boyacının yanına geldi. Bu sırada boya sandığının üzerine ayakkabısını koyan Başbakan Binali Yıldırım'a ayakkabı boyacısı, "Önce bir fırça çekeyim Başbakanım" dedi. Bunun üzerine Başbakan Yıldırım, "Ayakkabıya çek fırçayı. Bak görüyor musun? Vatandaş fırçada çekiyor. Her şeyi yapar" demesi çevredekileri güldürdü.