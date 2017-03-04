Başbakan Yıldırım Merkel ile görüştü

Başbakan Binali Yıldırım Kırşehir mitinginde Almanya Başbakanı Merkel ile görüşeceğini söyledi. Yıldırım şu saatlerde Almanya Başbakanı Merkel ile telefonda konuştu..

Başbakan Binali Yıldırım, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin toplantılarına izin vermeyen Almanya'nın Başbakanı Merkel ile bu konuda bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşme sonrası basın mensuplarının sorularını cevaplandıran Başbakan Yıldırım, "Sayın Merkel ile telefon görüşmemiz beklediğimizden uzun sürdü. Görüşme iyi ve olumlu geçti. Bundan sonraki programlar için daha farklı bir yol izleyeceğiz." dedi.



İKİ ÜLKENİN BAKANLARI BİR ARAYA GELECEK



Başbakan Yıldırım konuşmasında önümüzdeki hafta iki ülkenin Dışişleri Bakanlarının bir araya gelip konuyu konuşacaklarını açıkladı.

BAYKAL'IN ALMANYA PROGRAMINI İPTAL ETMESİ

Başbakan, Deniz Baykal'ın Almanya ziyaretine iptal etmesine ilişkin "Sayın Baykal Türkiye'ye karşı böyle bir tutum olmasına karşı tepki olarak bir karar almış olabilir. Eğer böyle ise kendine teşekkür ederiz. Benim şuan Almanya

Başbakan Yıldırım Merkel ile görüşüyor