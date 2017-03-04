X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER Başbakan Yıldırım Merkel ile görüştü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

Yıldırım ile görüştü

  • Giriş Tarihi: 4.3.2017 15:08 Güncelleme Tarihi: 4.3.2017 16:39
Başbakan Yıldırım Merkel ile görüştü
Başbakan Yıldırım Merkel ile görüştü

Binali Yıldırım Kırşehir mitinginde Başbakanı ile görüşeceğini söyledi. Yıldırım şu saatlerde Almanya Başbakanı Merkel ile telefonda konuştu..

Binali Yıldırım, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin toplantılarına izin vermeyen 'nın Başbakanı ile bu konuda bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşme sonrası basın mensuplarının sorularını cevaplandıran Başbakan Yıldırım, "Sayın Merkel ile telefon görüşmemiz beklediğimizden uzun sürdü. Görüşme iyi ve olumlu geçti. Bundan sonraki programlar için daha farklı bir yol izleyeceğiz." dedi.

İKİ ÜLKENİN BAKANLARI BİR ARAYA GELECEK

Başbakan Yıldırım konuşmasında önümüzdeki hafta iki ülkenin Dışişleri Bakanlarının bir araya gelip konuyu konuşacaklarını açıkladı.

BAYKAL'IN ALMANYA PROGRAMINI İPTAL ETMESİ

Başbakan, Deniz Baykal'ın Almanya ziyaretine iptal etmesine ilişkin "Sayın Baykal Türkiye'ye karşı böyle bir tutum olmasına karşı tepki olarak bir karar almış olabilir. Eğer böyle ise kendine teşekkür ederiz. Benim şuan Almanya

Başbakan Yıldırım Merkel ile görüşüyor