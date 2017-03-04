Hatay’ın Suriye sınırına savaş uçağı düştü

Başbakan Binali Yıldırım, Hatay'ın Suriye sınırından düşen uçakla ilgili, "Suriye rejimine ait bir uçak olduğu tahmin ediliyor" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Nevşehir mitinginin ardından Valiliği ziyaret etti. Ziyaretin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım, Hatay'ın Suriye sınırında düşen uçakla ilgili, "MİG-23 uçağı düştü. Pilotun atladığı tahmin ediliyor. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Uçağın Suriye topraklarına pilotun muhtemelen ya Türkiye tarafına ya da Suriye tarafına düştüğü varsayılıyor. Samandağ Yaylacık mevkiinde meydana geliyor. Durum bundan ibaret. Suriye rejimine ait bir uçak olduğu tahmin ediliyor" ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin, "Uçak Türkiye sınırları içerisinde mi düştü?" sorusu üzerine Yıldırım, "Bu konuda netlik yok. Bizim sınırda da olabilir, Suriye sınırında da olabilir araştırmalarla bu ortaya çıkacak. Düşme nedeni konusunda da henüz bir netlik yok ama o bölgede hava şartlarının oldukça olumsuz olduğu yönünde raporlar var." yanıtını verdi.

VALİ ATA: TEKNİK ARIZA MIDIR, BAŞKA TÜRLÜ BİR OLAY MIDIR, ONU BİLMİYORUZ

Hatay Valisi Erdal Ata, Antakya merkez Yaylacık köyü civarında bir uçağın düştüğüne yönelik kendilerine bilgi ulaştığını belirterek, "Bunun üzerine jandarma, emniyet, AFAD ekiplerimiz, yaptığı çalışmalarda henüz uçağının enkazına ulaşılamadı. Uçak ülkemizin değil, muhtemelen Suriye tarafına ait olduğunu düşünüyoruz. Bulgular onu gösteriyor."

Ata, AA muhabirine yaptığı açıklamada, düşen uçağın Suriye tarafına ait olduğunu değerlendirdiklerini, Türk sivil havacılık ve silahlı kuvvetlerine ait bölgede herhangi bir uçuş faaliyetinin olmadığı şeklinde bilgiler aldıklarını ve teyit ettiklerini söyledi.

SINIR İHLALİ İLE İLGİSİ YOK

Ata, sınır ihlali var mı şeklindeki soru üzerine de "Hayır bu olayın sınır ihlaliyle ilgisi yok. Zannediyorum karşı tarafta meydana gelen teknik arıza mıdır, başka türlü bir olay mıdır, onu bilmiyoruz. Yani bizim taraftan uçağa yapılan herhangi bir müdahale söz konusu değil. Teknik olarak mı düştü, yoksa vuruldu mu onu bilmiyoruz. Büyük ihtimalle savaş uçağının söz konusu olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

MUHALİFLERDEN İDDİA

Suriyeli muhalifler, ülkenin kuzeybatısında Türkiye sınırında yer alan İdlib ilinin kırsalını bombalayan Beşşar Esed rejimine ait bir savaş uçağını düşürdüklerini açıkladı.

Muhalif askeri grup Ahraru'ş Şam'ın sözcüsü Ahmed Karaali, AA muhabirine telefonla açıklamada, "Rejim uçağı İdlib kırsalını bombalarken alçaktan uçuş yapıyordu. 23 mm uçaksavar ile vurduk. İsabet alınca uçakta teknik arıza oldu. Ardından düşmeye başladığı görüldü." dedi.

Hatay Valisi Erdal Ata, Antakya merkez Yaylacık köyü civarında bir uçağın düştüğüne yönelik ihbar aldıklarını açıklamış, ekiplerin çalışmasında henüz uçağın enkazına ulaşılamadığını ve uçağın muhtemelen Suriye tarafına ait olduğunu düşündüklerini bildirmişti.

DÜŞEN UÇAĞIN ENKAZINA ULAŞILDI



Hatay'ın Samandağ ilçesi kırsalında düşen Mig-23'ün enkazına ulaşıldı. Hatay Valiliği, "Pilotların atlayarak kurtulduğu değerlendirilmekte olup, onlara yönelik arama kurtarma faaliyetleri sürdürülmektedir" açıklamasında bulundu.



Samandağ yakınlarında bir savaş uçağının düştüğü ihbarlarının ardından bölgeye gönderilen arama kurtarma ekipleri, düşen uçağın enkazına ulaştı. Bugün akşam saatlerinde yapılan ihbarın ardından Başbakan Binali Yıldırım, Suriye'ye ait bir Mig-23'ün Samandağ Yaylacık mevkiinde düştüğünü ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıklamıştı.