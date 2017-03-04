Belediyeden Merkel'e: Belediyelerin üzerine yıkmayın

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'nin Almanya'da katılacakları toplantıların iptal kararını yerel yönetimlerin verdiğini, bu yetkinin onlarda olduğu açıklamasının ardından Alman Belediyeler Birliği (Deutsche Städtetag), Berlin'e "Sorunu belediyelerin üzerine yıkmayın" diye seslendi.

Almanya'nın Türk Bakanlara miting izni vermemesi ve ardından karşılıklı açıklamalarda gerilen ilişkiler nedeniyle Merkel açıklama yapmış, Almanya'da federal bir yönetim ve belediyeler var. Toplantı kanuni izne ve belediyenin iznine bağlıdır. Bizler Almanya'da ifade özgürlüğünü sağlıyoruz" demişti. Ancak Alman Belediyeler Birliği aynı görüşte değil.

"BU SORUN BELEDİYELERİN ÜZERİNE YIKILMAMALI"

Rheinische Post gazetesine konuşan Alman Belediyeler Birliği Başkanı Eva Lohse, asıl sorunun Türk politikacıların hangi çerçevede Almanya'da miting yapacakları sorusu olduğunu belirterek, bunun ancak Ankara ve Berlin hükümetleri arasında görüşülmesi gerektiğini söyledi. "Sorun dış politika ve diplomasi ile çözülebilir" diyen Eva Lohse, "Bu sorun belediyelerin üzerine yıkılmamalı" ifadelerini kullandı.