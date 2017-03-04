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den Merkel'e: Belediyelerin üzerine yıkmayın

  • Giriş Tarihi: 4.3.2017 15:43 Güncelleme Tarihi: 4.3.2017 16:14
Belediyeden Merkel'e: Belediyelerin üzerine yıkmayın
Belediyeden Merkel'e: Belediyelerin üzerine yıkmayın

Başı Angela Merkel, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'nin Almanya'da katılacakları toplantıların iptal kararını yerel yönetimlerin verdiğini, bu yetkinin onlarda olduğu açıklamasının ardından Alman ler Birliği (Deutsche Städtetag), Berlin'e "Sorunu belediyelerin üzerine yıkmayın" diye seslendi.

'nın Türk lara miting izni vermemesi ve ardından karşılıklı açıklamalarda gerilen ilişkiler nedeniyle Merkel açıklama yapmış, Almanya'da federal bir yönetim ve ler var. Toplantı kanuni izne ve belediyenin iznine bağlıdır. Bizler Almanya'da ifade özgürlüğünü sağlıyoruz" demişti. Ancak Alman Belediyeler Birliği aynı görüşte değil.

"BU SORUN BELEDİYELERİN ÜZERİNE YIKILMAMALI"

Rheinische Post gazetesine konuşan Alman Belediyeler Birliği Başkanı Eva Lohse, asıl sorunun Türk politikacıların hangi çerçevede Almanya'da miting yapacakları sorusu olduğunu belirterek, bunun ancak Ankara ve Berlin hükümetleri arasında görüşülmesi gerektiğini söyledi. "Sorun dış politika ve diplomasi ile çözülebilir" diyen Eva Lohse, "Bu sorun belediyelerin üzerine yıkılmamalı" ifadelerini kullandı.