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'dan flaş açıklaması

  • Giriş Tarihi: 4.3.2017 11:21 Güncelleme Tarihi: 4.3.2017 11:59
Bozdağ'dan flaş Almanya açıklaması
Bozdağ'dan flaş Almanya açıklaması

Adalet Bakanı Bekir , 'da iptal edilen için 'Bunu nin aldığı bir karar olarak görmüyorum' dedi.

İşte Bozdağ'ın açıklamasından satır başları:

Perşembe günü saat 18:00'de Adalet Bakanı ile görüşmemiz olacaktı. Ne olduysa bir müdahale oluyor. Bu müdahaleyi kim yaptı bilmiyoruz Bir müdahale olduğu çok açıktır ve bu yı iptal etmiştir. Bizim kanaatimiz belediyenin üzerinde bir irade vardır. Bunu belediyenin aldığı bir karar olarak görmüyorum.

Merkel bizim müdahilimiz yok diyor ama kararı eleştirmiyor. Belediye yanlış yapmıştır diye bir açıklamaları yok.

Ben buradan soruyorum bu insan haklarına uygun mudur değil midir? Merkel, yanlış bulduğunu ifade etmemiştir. Bize yapılan faşist bir uygulamadır. Geçmişteki hastalıkları depreşmiştir.