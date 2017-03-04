Erdoğan: Neden yalan söylüyorsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan toplu açılış programı kapsamında halka seslendi. Erdoğan, "Cumhurbaşkanı eğer seçime gitmek gereğini duyuyorsa, o zaman aynı şekilde parlamento da seçime gidecek. Bunu hiç konuşmuyorlar. Parlamento ve Cumhurbaşkanı aynı günde seçimi yapılacak. Neden doğruyu konuşmuyorsun? Bunu söylemiyor. Cumhurbaşkanı böyle karar verdiğinde hem parlamento hem de kendisinin seçimi yapılacak. Yalancını mumu yatsıya kadar yanar." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Tekirdağ'da halka seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce kısa bir konuşma yaparak halkı selamlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "Az konuşacağız çok çalışacağız. Taş üstüne taş koyacağız, laf değil. Elhamdülillah bugün yine çok büyük eserleri kazandırdığımız önemli bir açılış için buradayız. Ancak bugün çok daha önemli bir şey için Türkiye'nin geleceği ve bekası için hayati bir önem taşıyan aynı zamanda Türkiye ve bölgenin kaderini çok ama çok önemli bir şekilde etkileyecek olan 16 Nisan referandumu noktasında da sizlerle buluşmuş durumdayız." dedi. BÖLÜCÜ YAPILARA KARŞI 'EVET' Albayrak, "15 senede Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesine taşımak için çok çalışıyoruz. 15 Temmuz'da ülkemizi bölmeye ve yıkmaya çalışan tüm bu terör örgütlerine ve bölücü yapılara karşı 'evet' diyeceğiz. Elhamdülillah Tekirdağ 'evet' diyor." ifadelerini kullandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak toplu açılış töreni öncesi konuşma yaptı İşte Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

Tekirdağ'ın kahraman evlatları DEAŞ'lı, PKK'lı sürülere mekanlarını dar ediyor. 15 Temmuz gecesindeki demokrasi destanında Tekirdağlı yiğitlerin de kanı, canı, emeği var. Sizler göğsünüzü siper ettiniz. Size F-16'lar, tanklar, toplar, helikopterler sökmedi. Ben bu vatan için gözünü kırpmadan şehadete koşan tüm Tekirdağ'lı şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, yakınlarına sabırlar temenni ediyorum. Ayrıca gazilerimize de şifalar diliyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Tekirdağ yanımızda oldukça kimse bizi yolumuzdan çeviremeyecektir"

BİZ İŞ ONLAR LAF ÜRETİYOR



Tekirdağ yanımızda oldukça kimse bizi yolumuzdan çeviremeyecektir. Tekirdağ'a elimiz boş gelmedik. Bugün burada toplam yatırım bedeli 762 trilyon lira 36 ayrı eserin ve hizmetin toplu açılışını yapıyoruz. Biz iş üretiyoruz birileri de laf üretiyor..

TEKİRDAĞ'A ELİMİZ BOŞ GELMEDİK! 36 ESERİN AÇILIŞINI YAPIYORUZ

Ben bu vatan için gözünü kırpmadan şehadete koşan tüm Tekirdağlı şehitleri rahmetle yadediyorum. Gazilerimize Allah'tan şifalar diliyorum. Yakınlarına sabırlar temenni ediyorum. Tekirdağ yanımızda oldukça evelallah hiç kimse bizi yolumuzdan döndüremeyecektir. Trakya'nın yiğitleri desteklerini, dualarını bizlerden esirgemedikçe bu ülkeye kurulan tuzakların hepsi boşa çıkacaktır. Tekirdağ'a elimiz boş gelmedik. Bugün burada toplam yatırım bedeli 762 trilyon lira 36 ayrı eserin ve hizmetin toplu açılışını yapıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Tekirdağ'a elimiz boş gelmedik! 36 eserin açılışını yapıyoruz"

DEV ŞEHİR HASTANEMİZE TEKİRDAĞIMIZ DA KAVUŞACAK

Bu yatırımların resmi açılışlarını hep beraber yapıyoruz. Bütün bu adımlarla beraber yapacağımız çok şeyler var. Bütün bu eserler Tekirdağlı kardeşlerime hayırlı olsun. Şu anda en önemli adım Tekirdağ Şehir Hastanesi. Bunu yapacak olan firma artık belli oldu. Şimdi inşaatı başlayıp bir an önce dev şehir hastanemizde Tekirdağımız da kavuşmuş olacak. Biz iş üretiyoruz, birileri laf üretiyor. Taş üstüne taş koymaya devam ediyoruz. Sizler buna layıksınız. İstanbul'la Tekirdağ arasının nereden nereye geldiğini siz iyi bilirsiniz.

BİZ DİK DURMASAYDIK BUNLARI BİZE YAPTIRMAZLARDI

18 Mart Çanakkale Köprüsü'nün temelini atıyoruz. Artık buradan giderken gemilerle falan gitmeyeceksin, bineceksin arabana köprüden geçeceksin. Laf değil iş, iş, iş. Bugüne kadar bunların aklına geldi mi? Hani parlamenter sisteminiz vardı, yürümedi, yürümez. Önümüzü hep gensorularla, güvenoylamalarıyla kesmek istediler. Eğer biz dik durmasaydık bu yaptıklarımızı bize yaptırmazlardı.

HAYIR DİYENLELE HAREKET EDİYORSAN YOLUN AÇIK OLSUN

Şimdi bu 'hayır' diyenlere soracaksınız: Neden, niye? Ne diyor biliyor musunuz; gençlerimiz için hayır! Doğru diyor; çünkü Kandil'e 14-15-16-17-18 yaşındaki gençlerimizi bunlar götürdü. O genç kızlarımızı oralara bunlar götürdü. Onlara silahlı eğitimleri Kandil dağlarında onlar verdi. Ondan sonra bunları şehirlere indirip, öğrettikleri el yapımı bombalarla bunlar ölüm kustular, kan kustular. Bunu yaptılar mı? Şimdi talimat veriyorlar dağdan; oyumuz hayır diye... Unutmayın, kişi sevdikleriyle beraber haşrolunacaktır. Eğer hayır diyenlerle beraber hareket ediyorsan yolun açık olsun. Ama biz diyoruz ki, 18 yaşındaki gencim parlamentoya girecek.

GENÇLERE DİYECEĞİZ Kİ BUYUR SANA PARLAMENTO

Seçme ve seçilme yaşının 18 olmasına evet mi? Avrupa'da oluyor da bizde niye olmasın? Bu şekildeki uygulama dünyanın birçok ülkesinde var. Bizde de olacak. Gençlerimizin önünü açacağız, ufkunu açacağız. Onlara şunu söyleyeceğiz; Ahmedim, Mehmedim, Hasanım, Hüseyinim, Ayşem, Fatmam, bak senin ecdadın Fatih 21 yaşında gemileri karadan yürüttü, bir çağı kapattı, bir çağı açtı. Öyleyse derslerine iyi çalışacaksın, sosyal ve siyasi hayatta daha dinamik olacaksın ve buyur sana parlamento, buyur sana devlet görevi...

16 NİSAN'I ÇOK FARKLI BİR NETİCEYLE SIÇRAMA YAPACAĞIZ

Hiç gevşeme yok. Çok koşacağız. Tekirdağ sandıkları patlatması lazım. Türkiye büyüsün, evlatlarımız çok daha modern bir ülkede yaşasın diye bu gayreti gösteriyoruz. Tekirdağlı kardeşlerimiz için çalışıyor, ter döküyoruz. Ülke yönetimini devraldığımızda IMF kapılarında sürünüyorduk. 23,5 milyar dolar borcumuz vardı. Şimdi sıfır. Şimdi onlar bizden borç istiyor. Merkez Bankası'nın döviz rezervi 27,5 milyar dolardı. Hamdolsun şimdi neredeyse 120 milyar dolara doğru yürüyor. Buralara geldik. Nereden nereye? Artık güçlenin bir Türkiye var, lider ülke olma yolunda bir Türkiye var. Öyleyse biz 16 Nisan'ı çok daha farklı bir neticeyle geleceğe sıçrama yaparak yürümemiz lazım.

EVET PARLAMENTO DEĞİŞECEK AKŞAM YATIP SABAH KALKMAK YOK

TBMM'nin yetkileri alınıyor diyorlar. Yalan! Alınan var evet, öyle akşam yat sabah kalk olmaz. Gensoruyu millet verecek millet! Sen milletvekili olarak milletin vekilisin. Asıl gensorunun sahibi kim? Millet. Şimdi diyoruz ki, ey millet al bu yetkiyi sen kullan. Vatandaş 5 yılda bir sandığa gidecek. Hükümetten memnunsa devam, değilse geri çekecek. Şimdi asıl sahibine havale ediyoruz, yapılan iş bu. Parlamento denetleme görevini yine sürdürecek. Biz neler çektik yahu! Ah benim kardeşlerim, bu ülkede 16 ayda bir hükümet kuruldu. Hükümetler geldi, hükümetler gitti. 16 ayda bir hükümetlerin kurulduğu bir ülkede istikrar olur mu, güven olur mu?

CUMHURBAŞKANI SEÇİM DERSE HÜKÜMETLE BİRLİKTE GİDECEK

Cumhurbaşkanı eğer seçime gitmek gereğini duyuyorsa, o zaman aynı şekilde parlamento da seçime gidecek. Bunu hiç konuşmuyorlar. Parlamento ve Cumhurbaşkanı aynı günde seçimi yapılacak. Neden doğruyu konuşmuyorsun? Bunu söylemiyor. Cumhurbaşkanı böyle karar verdiğinde hem parlamento hem de kendisinin seçimi yapılacak. Yalancını mumu yatsıya kadar yanar. Bunlarınki tutmuyor. Bütün bu adımlarla beraber derdimiz ne biliyor musunuz; attığımız adımlarda çok daha hızlı gidelim. Birkaç örnek vereceğim. Göreve geldik 2002'nin sonu. Türkiye'de 26 tane havaalanı vardı. Şimdi 55 havaalanı var.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Neden doğruyu konuşmuyorsun?"

KÖPRÜYLE AVRUPA'YI TEKİRDAĞ ÜZERİNDEN ASYA'YA BAĞLIYORUZ

Üniversitesi kalmayan il yok. Biz 14 yılda 18 bin km. bölünmüş yol ilave ettik. Tekirdağ'ın yolları belli. Sadece yollar değil demiryolları da belli. Şimdi hızlı trenler nasıl? Köprüyle beraber Tekirdağ bir başka olacak. Avrupa'yı Tekirdağ üzerinden Asya'ya bağlıyoruz. Bugün artık kendi silahlarımızı yapar hale geldik. Şu anda Türkiye'de insansız hava araçlarımızı yapar hale geldik. Güneydoğu, Kandil, Tendürek'te insansız hava araçlarımızla teröristlerimizi vuruyoruz. Eskiden terörle mücadelede belli odaklardan icazet almadan adımlar atamıyorduk. Ama bugün Cudi'den Cerablus'a, Gabar'dan El Bab'a kadar gereken her yerde operasyon yapan bir Türkiye var. İzin mizin diye bir şey yok. Artık dostuna güven veren bir ülke var.

SAVUNMA SANAYİNDE YÜZDE 80 BAĞIMLILIKTAN KURTULDUK

Savunma sanayinde yüzde 80 dışa bağımlılıktan kurtulduk. Nereye saklanırsa saklansınlar inlerine giriyoruz. 3 bine aşkın DEAŞ'lı, 10 bine yakın PKK teröristi etkisiz hale getirdik. FETÖ'nün kamudaki militanlarını tek tek tespit edip hukuka teslim ediyoruz. Terörün kökünü kurutana kadar da bu mücadelemizi sürdüreceğiz. Sağlıkta, ulaşımda, eğitimde, konutta, altyapıda diğer alanlarda hayata geçirdiğimiz Trakya için 14 milyar liralık; yani katrilyon liralık hizmeti bizzat görüyor yaşıyoruz.

MECLİS'TEKİ KÜRSÜYE KENDİNİ ZİNCİRLEYEN BUNLAR DEĞİL Mİ?

Bunlar balık hafızaları oldukları için bütün hizmetleri engelemeye çalışıyorlar. Yapılan yollara, hastanelere, köprülere mani olmak için mahkeme mahkeme dolaşan bunlar değil mi? Meclis'i gensoru, araştırma önergeleriyle kilitlemeye çalışan bunlar değil mi? Milletin kürsüsünü işgal eden bunlar değil mi? Kendini kürsüye zincirle bağlamaya çalışanlar bunlar değil mi? Biri milletvekilinin ayağını ısırıyor diğeri bir kadın milletvekilinin saçlarına yapışıyor.

LÜTFEN EVET VEYA HAYIR DEMEDEN 18 MADDEYİ OKUYUN

Lütfen 'evet' demeden 'hayır' demeden önce açın şu 18 maddelik metni bir okuyun. O zaman kimin doğru söylediğini çok açık göreceksiniz. Bizim hedeflerimiz var. Bizim Yunus gibi yaradılanı severiz yaradandan ötürü anlayışımız var. Biz Türk, Kürt, Gürcü, Laz, Çerkez, Boşnak, Roman vesaire ayırt etmedik. Biz böyle yürüdük. Biz barış dediğimiz zaman asla kavgayı bilmedik. Bize muhabbetten Muhammed oldu hasıl, Muhammedsiz muhabbet ne hasıl diyerek sevgiyi, sevgililer sevgilisi Hz. Muhammed'den aldığımız dersle işlemeye çalıştık.

ONLAR LANGIR LANGIR KONUŞURKEN BİZLER HARIL HARIL

Onlar langır langır konuşurken biz milletimizle birlikte harıl harıl çalışıyoruz. 15 Temmuz gecesi büyük bir destan yazan bu kahraman millet için her şey helal olsun. Yürüyüşümüzü hızlandırmamız lazım, daha hızlı yürüyeceğiz. Vitesleri yükseltmenin zamanı. 16 Nisan'da kurulacak sandık çok önemli. 16 Nisan halkoylamasında büyük ve güçlü Türkiye'ye, lider Türkiye'ye giden yolu genişletiyor, kolaylaştırıyoruz. Bir şahsın veya partinin değil 80 milyonluk milletin projesidir bu sistem. Ben bir faniyim! 16 Nisan'a çıkacağıma elimde garantim var mı? Bunlar tek adam diyor biz sistem diyoruz. Sistem bakidir, insanlar fanidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bunlar tek adam diyor biz sistem diyoruz"

KEŞKE BU DEĞİŞİKLİĞİ 1990'LI YILLARDA GERÇEKLEŞTİRSEYDİK

Kimse bunu Tayyip Erdoğan'ın sorunu gibi anlatmasın. Tayyip Erdoğan bu ülkede her zaman bir fani olarak milletimize nasıl hizmet ederiz hep bunun derdinde oldu. Bu sistem 16 Nisan'la değişirse, ki ben buna inanıyorum, şu meydan da bunun şahididir. Orada bir tişört görüyorum. Bir anne diyor ki; kızım için evet, torunum için evet. Hepimiz için evet. Birileri kendi aralarında fısıldaşarak şimdi bu değişikliğe ne gerek vardı diyorlar. Biz de diyoruz ki keşke bu değişikliği 2007'de yapsaydık. 367 yaşanmadan keşke yapsaydık. Neler çektirdiler bunlar bize. Meclis'i boykot etmek suretiyle hatta tehdit ettiler, kendi milletvekillerin igöndermediler. Gider de iktidara rey verir diye. Keşke bu değişikliği 2002 krizinden önce hatta daha da ileri giderek keşke bu değişikliği 1990'lı yıllarda gerçekleştirseydik. Keşke rahmetli Menderes'in hazin sonunu belirleyen 1960 darbesi gerçekleşmeden böyle bir sisteme geçseydik.

BU ÜLKEYE YAPILABİLECEK EN BÜYÜK DARBE OYDU...

Mecut sistem tüm dertlere devaysa bunca sorunu niye yaşadık. Bu ülkede 33 yıldır niçin terör var? Benzer şartlarda yola çıktığımız ülkeler fersah fersah bizi geçmişken biz onlara nasıl yetişeceğiz. Bizden önce siz vardınız, bu sistem vardı. Niçin başarılı olamadınız. Bire üç katladık. Sistemden değil o bizim şahsımızdan kaynaklandı. Bu ülkede Anayasa fırlatıldı mı? Fırlatan da üzerine fırlatılan da aynı zihniyetteydi. Bir anayasa fırlatılıyor ertesi gün yüzde 40 kurda oynama. Yapılabilecek en büyük darbe oydu.