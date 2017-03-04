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ARKADAŞINA GÖNDER Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 dilde yardım kampanyası duyurusu!
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'dan 3 dilde duyurusu!

AA
  • Giriş Tarihi: 4.3.2017 22:36 Güncelleme Tarihi: 4.3.2017 23:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 dilde yardım kampanyası duyurusu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 dilde yardım kampanyası duyurusu!

, Twitter hesabından ve 'de yardıma muhtaçlara yönelik, "İnsanlığın #UmuduOl" başlattıklarını açıkladı

Recep Tayyip , Türkiye olarak ve 'de yardıma muhtaçlara yönelik, "İnsanlığın #UmuduOl" başlattıklarını açıkladı.

'KAYITSIZ KALAMAYIZ'

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından Türkçe, İngilizce ve Arapça paylaşımlarda bulunan Erdoğan, "Doğu Afrika ülkeleri Somali, Etiyopya, Kenya ve Güney Sudan ile birlikte Yemen'de büyük bir insani kriz riski bulunuyor." ifadesini kullandı.

Kuraklığa bağlı açlık tehdidinin ciddi boyutlara ulaştığı bu ülkelerin yardım çağrılarına asla kayıtsız kalamayacaklarını aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:

"Türkiye olarak Doğu Afrika ve Yemen'de yardıma muhtaç kardeşlerimize yönelik bir yardım kampanyası başlatıyoruz. İnsanlığın #UmuduOl. Doğu Afrika ya da Yemen yazıp 2868'e SMS gönderin, @TurkKizilayi'nın yardım kampanyasına 10 lira ile destek olun. İnsanlığın #UmuduOl"