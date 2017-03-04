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: Az konuşacağız, çok çalışacağız!

İHA
  • Giriş Tarihi: 4.3.2017 18:34 Güncelleme Tarihi: 4.3.2017 18:49
Enerji Bakanı Berat Albayrak: Az konuşacağız, çok çalışacağız!
Enerji Bakanı Berat Albayrak: Az konuşacağız, çok çalışacağız!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı , "Az konuşacağız, çok çalışacağız. Taş üstüne taş koyacağız, laf üstüne laf değil." dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı , Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı Valilik Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış töreni öncesindeki selamlama konuşmasında, Tekirdağ'a çok büyük bir açılış zincirinin törenini yapmak için geldiklerini anlattı.

AK Parti iktidarının Türkiye'de önemli icraatlarda bulunduğunu ifade eden Albayrak, "AK Parti iktidarı ve icraatlarını biliyorsunuz. Az konuşacağız, çok çalışacağız. Taş üstüne taş koyacağız, laf üstüne laf değil." dedi.

16 Nisan'da gerçekleşecek halk oylamasının Türkiye'nin geleceği için çok önemli olduğunu ifade eden Albayrak, şöyle konuştu:

''Elhamdülillah bugün yine çok büyük eserleri kazandırdığımız önemli bir açılış için buradayız ancak, bugün çok daha önemli bir şey için, Türkiye'nin geleceği ve bekası için hayati bir önem taşıyan, aynı zamanda Türkiye'nin ve bölgenin kaderini çok ama çok önemli bir şekilde etkileyecek olan 16 Nisan referandumu noktasında da sizinle buluşmuş durumdayız. 15 senede Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'yi muasır medeniyetler noktasına taşımak için çok çalışıyoruz.''