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ARKADAŞINA GÖNDER Erdoğan: Bu gençler 15 Temmuz'da kendilerini ispat ettiler
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: Bu 'da kendilerini ispat ettiler

  • Giriş Tarihi: 4.3.2017 14:15 Güncelleme Tarihi: 4.3.2017 14:15
Erdoğan: Bu gençler 15 Temmuz'da kendilerini ispat ettiler
Erdoğan: Bu gençler 15 Temmuz'da kendilerini ispat ettiler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip , İstanbul'da Hak-İş'in düzenlediği Uluslararası Kadın Buluşması etkinliğinde konuştu. Erdoğan seçilme yaşının 18'e indirilmesine ilişkin, "Seçme yaşını 18 olarak kabul ediyorsun da seçilmeyi niye kabul etmiyorsun? Zor olan seçmektir. Seçilmek, seçmeye göre daha kolaydır. Biz gençliğimize güveniyoruz, imize güveniyoruz. Bu gençler 'da kendilerini çok ama çok farklı ispat ettiler." ifadelerini kullandı.

İşte Erdoğan'ın konu ile ilgili açıklamaları;

Artık milletimize gidiyoruz. Seçme yaşını 18 olarak kabul ediyorsun da seçilmeyi niye kabul etmiyorsun? Zor olan seçmektir. Seçilmek seçmeye göre daha kolaydır. Biz gençliğimize güveniyoruz.

15 TEMMUZ'DA KENDİLERİNİ İSPAT ETTİLER

Bu 'da kendilerini çok ama çok farklı ispat ettiler. F-16'ların karşısında gençlerimiz durdu, kadınlarımız durdu. Ölüme yürüdüler. Göğsünü bombalara, mermilere siper ettiler. Böyle bir gençliğin ön açmalasınız. Dünyada oluyor da benim ülkemde Ayşem, Fatmam, Mehmedim niye olmasın? Şahsen 2017 yılında hala bu meseleleri konuşuyor, tartışıyor olmaktan ben ar ediyorum, utanıyorum, sıkılıyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bu gençler 15 Temmuz'da kendilerini ispat ettiler"