Hainin kaynağı 3 CHP’li vekil

Alman basınında yayımlanan Türkiye aleyhtarı haberlerde sürekli aynı isimler öne çıkıyor. Türkiye karşıtı, PKK ve FETÖ yanlısı haberlerin kaynağı olarak CHP’li milletvekillerini işaret ediyor. Deniz Yücel’in ve Alman basınının iftira amacıyla kullandığı haberlerde hep, CHP milletvekilleri Enis Berberoğlu, Eren Erdem, Barış Yarkadaş’ın adı geçiyor.

Frankfurter Allgemeine Zeitung'un haberinde, Berberoğlu'nun Ankara'da Alman gazetecilerle bir araya gelip, "Deniz Yücel nerede? Kendisine ulaşamıyorum" dediği belirtiliyor. Berberoğlu'nun yanı sıra bilgi verenlerin başında diğer Erdem ve Yarkadaş geliyor. Erdem Türkiye'ye "DEAŞ'a yardım ediyor", "DEAŞ petrolünü alıyor" iftiralarında önemli rol oynuyor.



TUTUKLU GAZETECİDEN SKANDAL TWEET'LER

İstanbul'da tutuklanan Die Welt Türkiye muhabiri Deniz Yücel'in Twitter'daki hesabında terörü destekleyen mesajlar attığı ortaya çıktı. Twitter'daki kişisel hesabında Türkçe, Almanca ve İngilizce paylaşımlarda bulunan Yücel, Almanca tweet'lerinde Erdoğan için "Führer" ifadesini kullanırken Türkiye ile ilgili ise "Tayyipistan" dedi. İstanbul Çamlıca'da inşa edilen dev cami için ise "ucube" diyen Yücel, YPG'ye alkış tutup, FETÖ'nün yayın organlarından Bugün gazetesini destekledi.