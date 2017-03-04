İşte asker üniformalı teröristlerin vahşeti

15 Temmuz’a ilişkin çatı iddianamede yer alan yeni görüntülerde darbeci hainlerin o gece Genelkurmay Karargâhı’nda bir sivili vurduğu daha sonra ölmesini beklediği ortaya çıktı

İddianameye giren görüntülerde Topçu Kurmay Albay Mustafa Çiçek'in, Genelkurmay Karargâhı'nda vurulan yaralı vatandaşın fotoğrafını çektirdiği ortaya çıktı.

Yaralı vatandaşın öldükten sonra karga tulumba taşınıp karargâh dışına çıkarıldığı görüldü.







BÖYLE DERDEST ETTİLER



İddianameye giren görüntülerde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın (1 numaralı) saat 23.03'te derdest edildiği tespit edildi (üstteki fotoğraf).

15 Temmuz 2016 günü saat 21.46'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda Kurmay Albay Fırat Alakuş'un (4 numaralı), Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Salih Zeki Çolak'ı yere yatırıp etkisiz hale götürdüğü görülüyor.



2 BİN 991'ER KEZ AĞIR MÜEBBET

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 15 Temmuz darbe girişiminin Genelkurmay Karargâhı ayağına ilişkin yürüttüğü çatı iddianame tamamlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar ile derdest edilen Kuvvet Komutanlarının "mağdur" olarak gösterildiği iddianamede FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen 1 numaralı şüpheli olarak yer aldı. Başını tutuklu Akın Öztürk'ün çektiği 38 kişilik Yurtta Sulh Konseyi listesinde Mehmet Partigöç'ün yanı sıra Erdoğan'ın Başyaveri Ali Yazıcı'nın ismine de yer verildi. Cuntacıların 1960 darbesini örnek aldığına dikkat çekildi. MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın 20.22'de Karargâhtan ayrıldığına işaret edilen iddianamede, Partigöç'ün talimatıyla faaliyetin 20.30'da başladığı ifade edildi. Darbe girişiminin ilk toplantısının 27 Aralık 2015'te yapıldığı kaydedildi. Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosundan sorumlu Başsavcı Vekili Necip Cem İşçimen'in koordinesinde Cumhuriyet Savcısı Kemal Aksakal ve İstiklal Akkaya tarafından hazırlanan iddianamede FETÖ elebaşı Gülen ile sözde Yurtta Sulh Konseyi'ni oluşturan 38 şüpheli hakkında 2 bin 991'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. İddianamede dikkat çeken diğer ayrıntılar ise şöyle:

Darbe girişimi sırasında öldürülen Orgeneral Yaşar Güler'in cuntacı emir subayı Mehmet Akkurt'un evinde yapılan aramada, yatak odasında bulunan bir ayakkabının içerisinde darbe planlamasına ve Güler'in kaçırılmasına ilişkin not kâğıdı ve krokiler ele geçirildi.

ÖRNEKLERİ 27 MAYIS

Bazı şüphelilerin adreslerinde 27 Mayıs darbesine ilişkin belge ve kitapların ele geçirildiği belirtildi. İddianamede, "Darbede 'Altın Nesil' diye tabir edilen, genellikle kurmay yarbay, kurmay albay ve tuğgeneral rütbesindeki personelin görev alması, Yurtta Sulh Konseyi'nin de 27 Mayıs 1960 darbesindeki Milli Birlik Komitesi'ndeki gibi 38 kişi olması örnek alındığı göstermektedir" denildi.



UTANÇ LİSTESİ

İddianamede darbenin planlanmasında ve icrasında görev alıp komutanlıklara talimat mesajları gönderen sözde "Yurtta Sulh Konseyi"nin 38 kişiden ve sadece askeri yapılanmadan oluştuğu ifade edildi. İşte o isimler: Akın Öztürk, Ahmet Bican Kırker, Ahmet Özçetin, Ali Kalyoncu, Ali Osman Gürcan, Ali Yazıcı, Bilal Akyüz, Cemil Turhan, Doğan Öztürk, Erhan Caha, Ertuğrul Terzi, Fırat Alakuş, Gökhan Şahin Sönmezateş, Hakan Evrim, Halil Gül, İlhan Talu, Kubilay Selçuk, Mehmet Dişli, Mehmet Partigöç, Mehmet Şahin, Muhsin Kutsi Barış, Murat Aygün, Murat Koçyiğit, Mustafa Barış Avıalan, Muzaffer Düzenli, Orhan Yıkılkan, Osman Kardal, Osman Kılıç, Osman Ünlü, Ömer Faruk Harmancık, Özcan Karacan, Özkan Aydoğdu, Ramazan Gözel, Savaş Kabaklı, Semih Terzi, Sinan Sürer, Turgay Sökmen ve Ünsal Coşkun.



İHANET KONSEYİ





PARTİGÖÇ'ÜN İTİRAF NOTLARI

Sanıklardan sıkıyönetim direktifinde imzası bulunan cuntacı Tuğgeneral Mehmet Partigöç'ün sırt çantasından çıkan ve eşi ile çocuklarına hitaben yazdığı notlar da iddianamede yer aldı.



FETÖ'CÜ HAİNLERİN SUÇLARI:

-Anayasayı ihlal

-Cumhurbaşkanına suikast

-TBMM 'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs

-Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs



8 BİNDEN FAZLA TERÖRİST

İddianamede, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük terör ve işgal saldırısında FETÖ'nün 8 binden fazla asker elbisesi giyen teröristi ile 35 uçak, 37 helikopter, 74 tank, 246 zırhlı araç ve 4 bine yakın hafif silah kullandığı belirtildi. Bu eylemler sonucunda ise, "183'ü sivil, 4'ü asker, 63'ü polis olmak üzere 250 vatan evladı, her türlü fedakârlığı yaparak ödedikleri vergilerle alınan silahların namlularından çıkan kurşunlarla şehit olmuş, 23'ü asker, 154'ü polis olmak üzere 2 bin 735 vatandaşımız da yaralanmıştır" denildi.