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İtiraf notu ortaya çıktı!

  • Giriş Tarihi: 4.3.2017 11:59 Güncelleme Tarihi: 4.3.2017 12:06
İtiraf notu ortaya çıktı!
İtiraf notu ortaya çıktı!

’Yurtta Sulh Konseyi’ içinde yer alan Genelkurmay Personel Daire Başkanı 'cü Tuğgeneral Mehmet Partigöç’ün eşine yazdığı notlar ortaya çıktı.

'Yurtta Sulh Konseyi' bildirisinde imzası bulunan ve 'nün nin kilit isimlerinden Genelkurmay Personel Daire Başkanı Tuğgeneral Mehmet Partigöç'ün eşine yazdığı notlar da Darbe Girişimi Ana Davası kapsamında yazılan iddianamede yer aldı. Partigöç'ün eşine, "Memleketin gidişatı kötü, bunu yapmak bize düştü. Eğer biz yapmasaydık zaten ömür boyu hapis yatacaktık" diye yazdığı belirtildi.

EŞİNE YAZDIĞI NOTLAR

'Yurtta Sulh Konseyi' bildirisinde imzası bulunan Genelkurmay Personel Daire Başkanı Tuğgeneral Mehmet Partigöç'ün eşine yazdığı notlarda iddianamede yer aldı. Partigöç'ün eşine, "Memleketin gidişatı kötü, bunu yapmak bize düştü. Eğer biz yapmasaydık zaten ömür boyu hapis yatacaktık" diye yazdığı belirtildi.