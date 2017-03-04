İtiraf notu ortaya çıktı!

’Yurtta Sulh Konseyi’ içinde yer alan Genelkurmay Personel Daire Başkanı FETÖ'cü Tuğgeneral Mehmet Partigöç’ün eşine yazdığı notlar ortaya çıktı.

'Yurtta Sulh Konseyi' bildirisinde imzası bulunan ve FETÖ'nün darbe girişiminin kilit isimlerinden Genelkurmay Personel Daire Başkanı Tuğgeneral Mehmet Partigöç'ün eşine yazdığı notlar da 15 Temmuz Darbe Girişimi Ana Davası kapsamında yazılan iddianamede yer aldı. Partigöç'ün eşine, "Memleketin gidişatı kötü, bunu yapmak bize düştü. Eğer biz yapmasaydık zaten ömür boyu hapis yatacaktık" diye yazdığı belirtildi.

EŞİNE YAZDIĞI NOTLAR

'Yurtta Sulh Konseyi' bildirisinde imzası bulunan Genelkurmay Personel Daire Başkanı Tuğgeneral Mehmet Partigöç'ün eşine yazdığı notlarda iddianamede yer aldı. Partigöç'ün eşine, "Memleketin gidişatı kötü, bunu yapmak bize düştü. Eğer biz yapmasaydık zaten ömür boyu hapis yatacaktık" diye yazdığı belirtildi.