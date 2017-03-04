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Kurşunlu’da ilk Cuma 2018’de…

HÜSEYİN KAÇAR HÜSEYİN KAÇAR
  • Giriş Tarihi: 4.3.2017 12:16
Kurşunlu’da ilk Cuma 2018’de…
Kurşunlu’da ilk Cuma 2018’de…

Sabah, terör örgütü PKK'nın büyük tahribata yol açtığı ve ardından restorasyonun başlatıldığı tarihi Diyarbakır Sur'a girdi. Sur Belediye Başkanı olarak görevlendirilen Vali Yardımcısı Bilal Özkan, çatışmaların en yoğun olarak yaşandığı Fatih Paşa Mahallesi'ndeki Kurşunlu Cami ve diğer tarihi eserlerin restorasyonuyla ilgili SABAH'a konuştu. Teröristlerin yaktığı Kurşunlu Cami'nde ilk Cuma namazının 2018'de kılınacağını belirten Özkan, tarihi yapıların onarımı için 20 milyon lira bütçe hazırlandığını söyledi.