Melih Altınok: O manşet Aydın Bey’in vize başvurusu mu?

Sabah Gazetesi yazarı Melih Altınok, Hürriyet Gazetesi'nin skandal manşetiyle ilgili çarpıcı bir yazı kaleme aldı. Altınok, "Belli ki manşetin hemen ardından apar topar "alışveriş yapmaya gittim" dediği İngiltere'de mağdur edebiyatının kendisine yardımcı olacağını düşündü Aydın Bey. Öyle ya, istediği kadar kalır Aydın Bey İngiltere'de; kime ne?" dedi.

İŞTE O YAZI:

Mutlaka etkilidir ama Hürriyet'in "karargâh rahatsız" manşeti atmasını yalnızca aptallıklaaçıklamak mümkün değil.

Söz konusu manşetin seçmenin 15 Temmuz hafızasını tazelediği ve referandumda çıkacak evet oylarına katkı yaptığı için "danışıklı dövüş" olduğu tahminleri yapanlar da var.

Ancak Doğan'ın karşısında Hürriyet'te bir pozum çıksın, övgü dolu röportajlarım yayınlansın diye can atan ezik bir siyasi yok. Anlı şanlı CNN röportörlerinin bile geneldeayakkabısının altını gördüğü Erdoğan var!

Zaten en sert tepkiyi de o verdi. Hatta "asker de suç duyurusunda bulunmalı" diyerek "yalandan vurmadığını" açıkça gösterdi.

Böyle danışıklı dövüş mü olur Allah aşkına?

Biz bu deli soruyla cebelleşirken yanıt New York Times'dan geldi.

YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ...