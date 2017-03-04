Şehit yakınları: Terör artık bitsin diye ‘evet’

Şanlıurfa Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mehmet Yavuz, 16 Nisan'da yapılacak referandumda şehit ailelerinin 'evet' diyeceğini söyledi. SABAH'a konuşan Şanlıurfa Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mehmet Yavuz tercihlerinin gerekçesini şöyle açıkladı: "1999'da çatışmada yaralanarak gazi oldum. 2005'ten beri Şanlıurfa'da dernek başkanlığını yürütüyorum. Cumhurbaşkanımız gerçekten şehit aileleri için her şeyi yaptı. Özellikle 2005'ten bu yana şehit ailelerine verilen haklar hiçbir hükümet zamanında verilmedi. Hiçbir şehit ailesi kapıdan çevrilmedi. Terörle mücadelede şehit veren ailelere 2 iş hakkı verilirken, trafik kazasında şehit olan kardeşimizin yakınlarına da 2 iş hakkı verildi. Aynı şekilde maaşları yüzde 25 artırıldı. 16 Nisan'da yapılacak referandumda, terörün bitmesi, annelerin gözyaşı dökmemesi, eşlerin dul kalmaması, çocukların yetim kalmaması için 'evet' diyeceğiz."



'BAŞKA EVLATLAR ÖLMESİN'

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde yaşayan Beyaztaş ailesi de, genç yaşta teröre şehit verdikleri oğulları Kemal Beyaztaş gibi gençlerin ölmemesi ve güçlü bir Türkiye için referandumda 'evet' oyu vereceklerini söylediler. Şehit babası Mehmet Beyaztaş ve eşi Rabia Beyaztaş oğulları Kemal'in Tunceli'de şehit düştüğünü belirterek, "Yeter artık terör bitsin, gençler ölmesin. Referandumda bizim oyumuz 'evet' olacak" şeklinde konuştu.