Terör örgütleri evet ile bitecek

Başbakan Yıldırım , Bartın mitingine Sinop’tan bağlandı

Başbakan Binali Yıldırım, yoğun sis nedeniyle uçağı Zonguldak Çaycuma Havalimanı'na inemeyince Bartın mitingini video konferansla yaptı. İkinci durağı Sinop'tan Bartın'a bağlanan Yıldırım şunları söyledi:



MİLLETİN KARARI: 14 yıldır sorumluluğumuzun gereğini hakkıyla yerine getirmeye çalıştık. Yapın dediniz yaptık, yapma dediniz durduk. Milletin kararı her şeyin üzerindedir. Türkiye'nin daha hızlı büyümesi için, terörün yok olması için halkımızın refahı için Türkiye'nin yeni hükümet sistemini 16 Nisan'da vereceğimiz evetler ile gerçekleştireceğiz. Dünya değişse CHP değişmez. Bu sistemi istemiyorlar çünkü CHP'nin çalışması gerekecek.



REJİM DEĞİŞMİYOR: Bu halk oylaması sadece ve sadece hükümet sistemi değişikliğidir. Ama ana muhalefet partisi iki lafından birinde "Rejim değişiyor, ülke elden gidiyor"' diyor. 15 yılda iki tane halk oylaması yaptık. Bunların ikisinde de "Rejim elden gidiyor, Türkiye bölünüyor" dediler. Türkiye'yi bölmek hiçbir gücün haddi değildir, buna da imkan yoktur. Cumhuriyete el uzatan dil, karşısında bizi görür.





Binali Yıldırım, Bartın'daki mitinge tele konferansla bağlanırken, Sinop'ta balıkçıları dolaştı vatandaşlarla konuştu.



VESAYETLERDEN MEDET UMAMAYACAK: 1960 darbesi sizin seçtiğiniz hükümeti alaşağı etti. Bir Başbakan iki bakan darağacına gönderildi. Anayasa ile meclisin yetkilerini budadılar. CHP o gün de değişime "hayır" dedi. Onlar aynı yerinde duruyor. Bu değişiklikle hem Meclis, hem de hükümet çok daha güçleniyor. CHP merhum Menderes'e, merhum Özal'a "Tek adam, diktatör" dediler. Şimdi Kurucu Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a da aynısını söylüyorlar. Dünya değişse bunlar bir milim yerinden oynamazlar. Artık darbelerden vesayetlerden kumpaslardan medet umamayacak. Çünkü iktidarı sandıkta siz belirleyeceksiniz.



KALICI HALE GELECEK: AK Parti iktidarında var olan istikrarı, var olan güveni artık kalıcı hale getirmek gerekiyor. Bunun için de 16 Nisan çok önemli. Gelecek kuşakların, kadınlarımızın, 79 milyon vatan evladımızın, yurtdışındaki soydaşlarımızın, kardeşlerimizin de geleceğini garanti altına alacak. Yeni sistem bütün bu sorunları geride bırakacak. Kalıcı istikrar güçlü hale getirecek.





Başbakan Yıldırım: Türkiye'nin daha hızlı büyümesi, terörün yok olması, halkımızın refahı için Türkiye'nin yeni hükümet sistemini vereceğimiz 'evet'lerle gerçekleştireceğiz



GENÇLERE GÜVENİYORUZ: Anayasa değişikliğinde gençlerimizi de ihmal etmedik. Gençliğe güveniyoruz. 20 yaşında askere gönderdiğimiz sınırda güvenliğimizi teslim ettiğimiz gençlerimize aday olma, milletvekili olma zamanı gelince yok daha sen küçüksün bekle diyoruz. Hayırcılar buna da karşı çıkıyorlar. 18 yaşında milletvekili mi olur diye gençleri küçük görüyorlar. Biz gençlere güveniyoruz.







HALKIN SEÇTİĞİ DİKTATÖR OLAMAZ: İki sandık kurulacak. Biri Cumhurbaşkanını ve ülkeyi yönetecek hükümeti seçecek ve diğer sandıktan da vekiller seçilecek. Böylece bütün yetkiyi veren sizsiniz. Tek adam dediğiniz sizin oylarınızla seçtiğiniz, ülkeyi 5 yıl içinde iki sandık arasında yönetecek olan insandır. Beğenirseniz, yeniden seçeceksiniz. Beğenmezseniz, değiştirecek istediğinizi seçeceksiniz. Bu mudur diktatörlük. Halkın seçtiği insana diktatör demek bu mu demek oluyor? Bakın Amerika kurulduğu günden beri 228 yıl geçti. 228 yılda Amerika'da sadece 45 başkan geldi. 4 senede başkan seçtiler. Türkiye kurulalı 94 yıl geçti. Tam 65 hükümet kuruldu. Yani bir hükümet en fazla 17 ay görevde kalmış. 20-25 gün görevde kalan hükümetler var."