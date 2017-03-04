Terör örgütü PKK Barzani'nin partisini bastı

Mesut Barzani'nin partisi KDP'ye yakınlığı ile bilinen Rudaw'ın haberine göre, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD, KDP'nin Suriye'deki bürosuna (KDP-S) baskın düzenledi. Büro tamamen tahrip edilirken, KDP-S Merkez Komite üyesi Abdurrahman Apo gözaltına alındı.

Rudaw'ın haberine göre, PYD taraftarları dün gece aralarında KDP-S'nin de bulunduğu Kürt partilerine ait binaları ateşe verdi. Dırbesiye kentinde bulunan Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) ofisine de saldırı düzenlendi.

KDP-S'den bu sabah yapılan açıklamada, "Merkez Komite üyesi Abdurrahman Apo, bu sabah saat 3.00 sıralarında PYD asayişi tarafından evinden zorla alınıp götürüldü. KDP-S Bulbul İlçe Kurulu üyesi Adnan İbrahim Çapo da aynı şekilde evinden alındı" denildi.

KDP AÇIKLAMA YAPTI

Açıklamada, "PYD'nin üyelerine yönelik baskı ve tutuklamalarının devam ettiği ancak bu baskıların kendilerini yıldıramayacağı" dile getirildi. KDP-S, tutuklanan üyelerinin bir an önce serbest bırakılmasını ve bu yöndeki baskıların son bulmasını istedi.

KDP ile PYD arasında bir süredir Şengal'deki PKK varlığı konusunda sert tartışmalar yaşanıyordu. Dün Peşmerge ile PYD'liler arasında da çatışma olmuştu.