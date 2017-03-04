Terör örgütü PKK Öcalan'a özgürlük için 'hayır' diyeceğini itiraf etti

Terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden Mustafa Karasu, terör örgütü PKK'nın yayın kuruluşu ANF'ye yaptığı açıklamada önemli bir itirafta bulundu. Karasu 'Önder Apo' dediği Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ı sahiplenmek için 'hayır' diyeceklerini itiraf etti.

PKK'lı teröristlerin elebaşlarından Karasu, yaklaşam referanduma ilişkin 'Hayır' propagandası yaparken 'Gezi ruhu' ifadesini kullanarak 'Gezi' olaylarında PKK'nın da aktif rol oynadığını yeniden itiraf etti.

PKK'lı Karasu'dan Gezi ruhuyla 'Hayır' açıklaması!

AÇIKÇA İTİRAF ETTİ

Terörist Mustafa Karasu 'Önder Apo' dediği Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ı sahiplenmek için 'hayır' diyeceklerini söyledi.

Sözde yönetici terörist Karasu'nun Türkiye'deki malum marjinal yapılarla nasıl ortak hareket ettiklerini bir kez daha itiraf etti.