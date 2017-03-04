Türkiye kendi teknolojisini üretiyor

Her geçen gün Türkiye düşmanlarını kıskandıracak yeni bir gelişme daha yaşanıyor. Ekonomide hız kesmeden büyümeye devam eden Türkiye teknolojik alanında da kendi kendine yeten bir ülke olma yolunda önemli adımlar atıyor.

Türkiye 2023 hedeflerine emin adımlarla yürümeye devam ediyor. Ülkemizin büyümesinden rahatsız olan çevreleri her gün kıskandıracak yeni bir gelişme yaşanıyor. Teknolojik alanda da dünya devleriyle yarışmak için kolları sıvayan Türkiye bu alanda büyük atılımlarını tüm hızıyla sürdürmek amacında. Her alanda 'kendi kendine yeten bir ülke' olma gayesini bir yol haritası olarak benimseyen Türkiye, yakın zamanda birçok yeni projeye daha imza atarak gücüne güç katacak.



İşte Türkiye'nin uluslararası arenada neden bu kadar hedef alındığını gösteren o istatistikler:







