Zeybekci: Üçüncü defa iptal olursa ev ev dolaşacağız

Ekonomi Bakanı Zeybekci, Almanya'nın Köln kentindeki etkinliğin iki defa iptal edildiğini belirterek, "Üçüncüsüyle ilgili arkadaşlarımız olumlu cevap verdiler. O da iptal olursa kahve kahve, sokak sokak, ev ev dolaşacağız orada" dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Almanya'nın Köln kentinde yarın katılacağı etkinliğin Alman yetkililerce salon verilmemesi nedeniyle iki defa iptal edildiğini belirterek, "Üçüncüsüyle ilgili arkadaşlarımız olumlu cevap verdiler. O da iptal olursa kahve kahve, sokak sokak, ev ev dolaşacağız orada" dedi.

Zeybekci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, herhangi bir ülkeyi siyasi kampanya alanı olarak görmediklerini belirtti.

Avrupa'da yaklaşık 4 milyonun üzerinde Türk vatandaşı bulunduğunu ve onların bir kısmının oy hakkı olduğunu anlatan Zeybekci, "O ülkelere gidip de bir başka parti durup dururken bir şey yapmıyor, orada seçmeni var onun için gidiyor. Belki onu gözden kaçırıyorlar." diye konuştu.

Almanya'da yarın Özay Gönlüm'ü anma etkinliğine katılacağını ifade eden Zeybekci, şöyle konuştu:

"Denizlim Derneği ile Denizlililerle orada büyük bir toplantı olacak. Hemen arkasından da Avrupa Türk Demokratlar Birliği ile Almanya'da planlanan toplantıyı yapacağız. İki defa iptal olduğunu biliyorum. Üçüncüsüyle ilgili arkadaşlarımız olumlu cevap verdiler. O da iptal olursa kahve kahve, sokak sokak, ev ev dolaşacağız orada ve gereğini yapacağız. Türkiye'nin varlık, bağımsızlık ve geleceğiyle ilgili çok önemli tarihi bir dönemeç noktasındaki bu süreci elimizden geldiğince vatandaşlarımıza paylaşacağız. Ve bunu da bize yakışan bir şekilde vakur bir şekilde, şenlik havasında yapacağız."