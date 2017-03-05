Amerikan NBC televizyonunda yayımlanan "The Blacklist: Redemption" adlı dizide Türkiye hedef alındı. Dizinin önceki gün yayınlanan ikinci bölümünde terör örgütü propagandası yapmaktan tuklanan Die Welt gazetesi Türkiye temsilcisi, Alman ajanı ve PKK temsilcisi Yücel üzerinden algı operasyonu yapıldı. Yücel'in 14 Şubat'ta gözaltına alınmasının ardından çekilen dizide Türkiye haritasının doğusu gösterilirken "Kytkistan" adıyla devlet bulunduğu ifade edildi. "Acımasız ve sürekli soğuk şehir devleti" olarak tanımlanan "Kytkistan"da araştırma yapan "Kevin Jansen" adlı gazetecinin tutuklanması ve ABD Konsolosluğu'na kaçırılması işlendi. 16 Nisan referandumana atıfta bulunarak ülkede 6 hafta içinde seçim yapılacağı, devletin başındaki "Ahmet Aberjan"ın ülkeyi tecrit altına aldığı, kendisini desteklemeyen herkesi ortadan kaldırdığı iddia edildi.

ABD dizisi üzerinden algı operasyonu