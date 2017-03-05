X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER AB'ye Türkiye için küstah çağrı: Referanduma blok yapalım!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

'ye için küstah çağrı: a blok yapalım!

  • Giriş Tarihi: 5.3.2017 13:11
AB'ye Türkiye için küstah çağrı: Referanduma blok yapalım!
AB'ye Türkiye için küstah çağrı: Referanduma blok yapalım!

Ankara ile Berlin arasında yaşanan krizin ardından Avusturya Başbakanı Christian Kern, Avrupa Birliği'ne yasağı çağrısında bulundu. Kern, Türkiye'den kampanyası için gelecek politikalara Avrupa Birliği ölçeğinde bir yasak getirilmesini istedi.

Avusturya Başbakanı Christian Kern Welt am Sonntag gazetesine verdiği röpartajda ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ankara ile Berlin arasında yaşanan krize dahil olan Avusturya Başbakanı, Avrupa Birliği'ne çağrıda bulunarak, Türkiye'den kampanyası için gelecek politikalara Avrupa Birliği ölçeğinde bir yasak getirilmesini istedi.

Kern bununla da kalmadı... 'ye Türkiye ile üyelik görüşmelerini sonlandırma çağrısında da bulundu. Üstelik Ankara'ya AB ile varılan mülteci anlaşması kapsamında 2020 yılına kadar yapılacak 4,5 milyar dolar yardımın iptal edilmesini istedi.

TÜRKİYE'Yİ GÖÇ VS. KONULARDA KULLANALIM KÜSTAHLIĞI

Avusturya Başbakanı tüm bu açıklamaların üzerine Türkiye'nin aynı zamanda güvenlik, göç ve ekonomik işbirliği bağlamında önemli bir ortak olduğunu, Ankara'nın AB ile varılan göçmen anlaşmasının yükümlülüklerine uyduğunu söyledi.