Acımı ancak idam dindirir

Oğlunun, Genelkurmay’daki darbeciler tarafından hunharca katledildiği anın görüntülerini izleyen acılı anne böyle haykırdı: Cumhurbaşkanım şehidimin kanını çiğneyenler asılsın. Bu millet ve şehit anaları olarak yanınızdayız

15 Temmuz'un 'kınalı' şehidiydi Resul Kaptancı. Damat tıraşını olup, çiçeğini alıp kız istemeye gideceği gün darbe girişimini duymuş, "vatan yoksa biz de yokuz" deyip sokağa fırlamıştı. Türkiye onun sosyal medyadan yaptığı vatan savunması yayınlarıyla cesaret bulmuş, hainlerin ihanet üssüne çevirdiği Genelkurmay'daki katledilişine yanmış, damat olamadan şehit olmasıyla kavrulmuştu. A Haber, adını tarihe 'kahraman' diye yazdıran Ankara Haymanalı şehidin hainler tarafından katlediliş görüntülerini buldu, Türkiye'ye destanı ve ihaneti izletti. Ancak şehide yapılanlar bir kez daha kanattı yürekleri. SABAH'ın bulduğu şehidin annesi Nebahat Kaptancı evladının katledildiği anları televizyondan izleyince fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından SABAH'a konuşan Anne Kaptancı "8 aydır dinmeyen bir yangın vardı yüreğimde. Yavrumun nasıl öldürüldüğünü, ona kimlerin kıydığını bilmek istiyordum ama 'belki canı çok yanmamıştır' diye teselli buluyordum. Ama o görüntü yangınımı körükledi. Saçını okşarken canı yanar mı dediğim kuzumu yerlerde sürüklemişler, başına toplanıp kurşun yağdırmışlar, merdivenden atmışlar yerde yaralı yavrumun fotoğrafını çekmişler. Yıkıldım Cumhurbaşkanım, yaktın beni evlat…" dedi.



'BELKİ YARALILARA FAYDAM OLUR'

Anne Kaptancı, "Kuzum Ankara'da yaşanan son üç bombalı saldırıda hep koştu gitti, "anne belki yaralılara vs. bir faydam olur, memleketi bu çakallara, maskeli teröristlere mi bırakalım" derdi. Cumhurbaşkanımızın mesajı gelince hemen abdest aldı, iki rekat namaz kıldı ve damaklıklarını çıkardı. Oğlum gitme diye yalvardım ama "Anam darbe oluyor, cumhurbaşkanımız göreve çağırıyor,, ben vatana can veremeye gidiyorum hakkınızı helal edin dedi. Şimdi o görüntülerle yüreği yangın yerine dönen bir ana olarak cumhurbaşkanıma sesleniyorum; evladıma bunu yapanları rahat bırakma, onu leş gibi sürükleyenlerden hesap sor. Resul'üm vatan için o cehenneme girdi, şehit oldu şimdi sıra sizde vatanı böldürmeyin. Şehidimin kanını çiğneyenler asılsın. Acımı ancak idam dindirir. Hainlere fırsat vermeyin, yanınızdayız, oğlum için vatana sahip çıkın, bu millet ve şehit anaları olarak yanınızdayız, bu son isteğimdir" diye konuştu. Şehidin kardeşi Mehmet Kaptancı (30) ise "Duyun kardeşlerim ağabeyimizi devletimizin mülkünde bu hainler hunharca katletmiş. Türkiye bu görüntüleri unutma tek vatan için hainlere dur de artık. Hepsinin Kızılay Meydanı'nda asılmasını istiyoruz. Ağabeyimizin kanına basa basa gidiyorlar. Ağabeyimin bir kolu kısmi felçli gibiydi, videoda gördüm o kolundan çekmiş sürüklüyorlar. O kolu hep acırdı, bu kol beni bitirdi, ekmeğimi elimden alıyor derdi. Yıkıldım görünce o kol ağabeyimin acısıydı hainler de oradan çekip sürüklüyorlar. Bu görüntüler, yeminimi tazeledi, vatanı size bırakmayacağız, ölmek var vermek yok" dedi.



'SANA NASIL EZİYET ETMİŞLER'

Şehidin en küçük kardeşi Yusuf Kaptancı (22) ise gözyaşları içerisinde ağabeyinin katledilmesiyle ilgili duygularını şöyle anlattı: Ağabeyim 14 yaşından bu yana bizi büyüttü, evlendirdi, yuva kurdu ancak kendisinin her hayali koynunda kaldı. Televizyonu açtık bir baktık ağabeyim arkadaşları ile askerlerin arasında. Vurdular yetmiyor, mermi sıkıyorlar, hırslarını alamamışlar ki yaralı haliyle yerlerde sürüklüyorlar. Bitmiyor, fotoğraflıyorlar vahşete kurban giden şehidimizi. Sonra bir leş gibi tutup merdivenlerden sürükleyip aşağı atıyorlar. Yıkıldık, bittik ağabey. Sana nasıl eziyet etmişler sen ne güzel insandın bu nasıl ölüm. Babamızı aldılar bizden, babamızı katledenlerden her türlü davacıyım.





Resul Kaptancı'nın katledildiği o anın görüntülerini 'aHaber' ve 'SABAH' yayımladı.



'VATAN ELDEN GİDİYOR TÜRKİYE UYUMA' DEMİŞTİ

Resul, Haymana'da yufkacılıkla geçimini sağlayan bir ailenin en büyük çocuğu olarak dünyaya gelmişti. Babasının yanında yufka yaparak iki kardeşini büyüttü, ailesinin en büyük dayanağı oldu. Başta Haymana olmak üzere Ankara'nın her yerinde hemen her çocuğun kalbinde taht kuran, köy köy dolaşıp ilkokul çağındaki çocukları toplayıp, spor dersi veren genç, hayatının 32 yılını ailesine, şehit olduğu 33'üncü yılını ise vatana adadı. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı 'sokağa çıkın' çağrısını duyan Resul Kaptancı "Yatın yatın vatan elden gidiyor siz yatın. Vatan elden gidiyor Türkiye uyuma" diyerek sosyal medyadaki arkadaşlarını direniş için topladı. 400 arkadaşıyla Genelkurmay Başkanlığı'na giden Resul Kaptancı hainlere karşı canını siper etti. Darbecileri uzun süre oyalayan Resul asker kıyafetli teröristler tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Son kurşunla şehadete yürüyen Resul, Türkiye'nin hafızasına adını bir kahraman olarak yazdırdı.



ANLAMLI HEDİYE

Şehidin Haymana ve çevre köylerden çocukları toplayıp, onlara futbol antrenörlüğü yaptığı da öğrenildi. Minikler, dayanıklılığı nedeniyle "Demir dayı" dedikleri hocalarının resmini çizdi. Kara kalem bu çalışma şehit annesine hediye edildi. Acılı anne evladının anılarının olduğu Kale Mahallesi'ndeki evden taşın dı. Yeni evin baş köşesinde ise miniklerin anlamlı hediyesi var.