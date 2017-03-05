Akıncı’ya 13 kez gitti

FETÖ davasının iddianamesinden: FETÖ’nün TSK imamı Öksüz, darbe öncesi 13 kez Akıncı’ya gitti. Erdoğan’a suikast planı ise 14 Temmuz’da Yenimahalle’deki bir evde yapıldı

Ankara Başsavcılığı'nın açtığı ana FETÖ davasının iddianamesinde, darbe günü ve öncesindeki hazırlıklara dair dikkat çekici ayrıntılar yer aldı. İddianamede, Öksüzün Akıncı Üssü'nün bulunduğu Ankara'nın Kazan ilçesine birçok kez gittiği vurgulandı. İddianameye göre; Gülen'in talimatıyla darbe girişimini yöneten Öksüz, darbe planlanmasına yönelik çalışmalar için ilk olarak 27 Aralık 2015'de Akıncı Üssü'ne gitti. Bu ilk gelişin ardından, darbe gününe kadar 27 Aralık 2015, 9, 16 ve 30 Ocak 2016, 20 ve 29 Şubat, 14 ve 30 Mart, 5 ve 27 Mayıs, 4 ve 15 Haziran, 13 Temmuz ve günü tam olarak tespit edilmeyen temmuz ayının bir günü üsse gitti.



KONSEYE PATATES HAT

FETÖ'cü darbe girişiminin kilit ismi Öksüz'ün Ankara'daki faaliyetleri sırasında cep telefonunu sürekli kapalı tuttuğu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın kaçırılma planının 14 Temmuz'da yapıldığı belirlendi. Kritik noktalardaki isimler 14 Temmuz'dan itibaren, iletişim için "patates telefon hattı" kullandı. Öksüz daha sonra 13 kez Ankara'ya geldi, farklı semtlerde görüşmeler gerçekleştirdi. Öksüz'ün bu ziyaretleri sırasında telefonunu sadece kapatmakla yetinmeyip bataryasını çıkararak dolaştığı tespit edildi. Bu tespit baz istasyonlarından alınan sinyallere göre yapıldı. Öksüz 27 Aralık'ta Batıkent'e geldi, oradan Kazan'a gitti. Öksüz'ün, Ankara'ya bir sonraki ziyareti ise 9 Ocak 2016'da gerçekleşti. Saat 09.38 sıralarında Yenimahalle'de olduğu belirlenen Öksüz'ün telefonundan bir sonraki gün saat 03.07'ye kadar sinyal alınamadı. Yapılan baz incelemesinde Öksüz'ün ertesi gün saat 16.29'da ise Çukurambar'da olduğu anlaşıldı. Son olarak 13 Temmuz'da Ankara'ya gelen Öksüz'ün tüm bu darbe toplantılarının trafiği Çamlıdere gişelerdeki HGS kayıtlarından tespit edilirken, bu ziyaretlerin birçoğunda Ankara'nın hiçbir noktasında baz sinyali vermediği anlaşıldı.



TEK TEK BELİRLENDİ

Öksüz toplantılarını 15 Temmuz öncesinde yoğunlaştırdı. ABD'de darbe kararı alındıktan sonra Ankara'da yapılan toplantılar ev ev belirlendi. 11 Temmuz'da "mahrem İmam" Neşet Gülener'in Keçiören Çaldıran mahallesindeki kiralık evde yapıldı. Toplantıya darbeciler Ertuğrul Terzi, Savaş Kabaklı, Ali Kalyoncu, Orhan Yıkılkan, Bilal Akyüz ve Murat Yanık katıldı.

12 Temmuz'da Batıkent'te yapılan toplantıya darbeciler Muzaffer Düzenli ve Bilal Akyüz ile İstanbul'daki darbe davası sanıkları Uzay Şahin ve Murat Çelebioğlu katıldı. Bu toplantıda kalkışmanın, Boğaz köprülerinin tutulmasını da içeren İstanbul ayağı planlandı.



"ZİRVE" İÇİN TOPLANDILAR

13 ve 14 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve üst düzey isimlerin nasıl alınacakları kararlaştırıldı.

Toplantılara, darbeciler Taha Fatih Çelik, Özcan Karacan, İlkay Ateş, Erdal Başlar, Murat Bolat, Halil Gül, Özcan Karacan ve Okan Kocakurt katıldı. Toplantının ilk günündeki bir sivil kişi ile ikinci günündeki 4 askerin kimler olduğu belirlenemedi. Darbeciler ayrıca, Ankara'nın farklı yerlerinde katılımcıları tespit edilmeyen toplantılar yaptılar.



AKAR KAÇIRILINCA 4 KRİTİK GÖRÜŞME

Darbe akşamı en kritik görüşmeler Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar kaçırılınca Yurtta Sulh Konseyi'nin başındaki Mehmet Partigöç ile darbenin sözde Genelkurmay Başkanı eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk arasında gerçekleşti. Partigöç'ün bu irtibatlarla Akar'ın ikna edilememesi ihtimaline göre, darbe girişiminin başarılı olması halinde, örgütün Genelkurmay Başkanlığı'na getirilmesine karar verdiği YAŞ üyesi Akın Öztürk'e, gece boyunca derdest edilen komutanların toplanacağı ve darbe faaliyetlerinin sürdürüleceği Akıncı Üssü'ne geçebileceğini söylediği vurgulandı.



HAİN KONSEYİN GSM HATLARI ÖĞRETMEN İMAMDAN

İddianamede, örgütün "mahrem" öğretmen imamlarından şüpheli Ali Irmak'ın şüpheli Ramazan Cömert'ten 10 adet "patates" tabir edilen açık hat ile yeni telefon aldığı ve kendilerine "Yurtta Sulh Konseyi" adını veren cuntacımarın da bu hatlar üzerinden birbirleriyle irtibat kurdukları belirtildi. Farklı isimlere çıkartılan ve 14-15-16 Temmuz'da aktif olan bu hatları Özel Kuvvetler'de kurmay albaylar Osman Kılıç, Murat Korkmaz, Harun Olgun, Ümit Bak, Fırat Alakuş, Şükrü Seymen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başyaveri olarak görev yapan Ali Yazıcı ile tuğamiraller Sinan Sürer, Ömer Faruk Harmancık'ın da aralarında oldugu isimlerin kullandığı tespit edildi.